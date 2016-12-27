Курс тенге в 2017: прогнозы аналитиков

Аналитики поделились своим мнением с "Къ" каким будет курс тенге в будущем году.

Ерлан Абдикаримов, директор департамента аналитики АО «Фридом Финанс»

Мы ожидаем укрепления тенге в первой половине года с целями 300-280 тенге в случае если политика свободного ценообразования продолжится. Мы связываем этот рост с продолжением трендов на рынках сырья - нефть обновляет максимумы, медь «сломала» долгосрочный даунтренд после заявлений Трампа об инфраструктурных расходах в 1 трлн и китайского спроса на металлы. После этой фазы укрепления многое будет зависеть от конъюнктуры рынка нефти во 2-ой половине года.

Дархан Лукпанов, аналитик АО «Цесна Капитал»

По нашему мнению, увеличившаяся во втором полугодии 2016 года корреляция тенге – нефть в первой половине 2017 года отступит и уступит место внутренним факторам – ожидаемые события в банковском секторе, политические риски, «черные лебеди». Напомним, в конце текущего года месячная корреляция между однодневными изменениями стоимостей тенге и нефти доходила до 90% с реверсивным взаимодействием.

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На наш взгляд, на фоне стабилизации курса и относительно большей доходности тенговых инструментов у национальной валюты остается потенциал укрепления через расширение присутствия физических и юридических лиц на тенговом денежном рынке.

По нашим оценкам, курс тенге к доллару США (при условии относительно стабильного курса USD по отношению к прочим валютам (Index доллара DXY) в первой половине 2017 года) будет варьироваться в диапазоне 320–340 тенге за доллар.

Зависимость ценообразования тенге от нефти к концу первого полугодия снова возрастет как реакция на автокорреляцию по нефти, которая увеличится в свете ожиданий заседания ОПЕК по вопросу ограничения добычи в конце мая.

Евгений Чекай, главный финансовый аналитик компании «Аналитика Онлайн»

Увеличение ставки в США в 2017 году, вероятнее всего, будет осуществляться опережающими темпами, это вызовет укрепление доллара. Однако из-за неудержимого роста конца 2016 года доллар явно выглядит перекупленным, и, несмотря на то, что новый президент США комфортен для американской валюты, делать излишне оптимистичные прогнозы по доллару не стоит. Сокращение добычи нефти и как следствие - повышение цены нефти благоприятно отразится на национальной валюте.

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Также на курс нашей валюты сильно зависит от товарооборота Казахстана, а он в свою очередь - от состояния экспорта наших ближайших соседей – России и Китая. Если рассматривать Китай, то их переход к плавающему курсу, несомненно, затронет нашу экономику, но в целом большее влияние на нашу валюту имеет Россия.

Учитывая все эти факторы, я считаю, что тенге будет находиться в районе 350–360 тенге за доллар США.

Айвар Байкенов, директор департамента управления активами АО «Казкоммерц Секьюритиз»

Помимо нефти на курс тенге будет влиять и курс российской валюты. По прогнозам, в свете улучшения макроэкономической ситуации и перспектив снятия санкций рубль может в следующем году укрепиться до уровня ниже 60 за доллар (потенциально - до 57–59 рублей за доллар). Курс тенге может достигнуть уровня 320–325, то есть движение казахстанской валюты будет менее сильным.

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Так как я ожидаю падения цены на нефть в 2017 году, тенге также будет слабеть в следующем году. Наша национальная валюта очень сильно завязана на нефти и рубле. А рубль в свою очередь привязан к нефти. Когда в моменте цена нефти упала до $27 за баррель, тенге был в районе 390 за $1. И за прошедшие годы мы очень сильно истощили свои запасы валюты и фонды. 2017 год ожидается очень сложным для экономик развивающихся стран, особенно для тех, которые зависят от сырья.

Продолжается политика ФРС по ужесточению денежной политики. Как мы уже знаем, ФРС подняла ставку с 0,5 до 0,75%. И этот фактор будет влиять на тенге в 2017 году. Мой прогноз по тенге на 2017 год – 380–420 тенге за $1.