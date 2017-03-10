Малый бизнес активно развивается в Казахстане

Малый бизнес в Казахстане генерирует 25,6% ВВП, а доля занятых в МСБ составляет 36% республиканского рынка труда, передает ranking.kz.

В масштабах национальной экономики популярность предпринимательства в РК увеличивается, но темпы активности достаточно малы - уровни предпринимательской активности в РК в два раза ниже средней мировой величины (63% в ВВП и 47% от числа занятых).

Среди регионов наибольшее влияние МСБ в формировании валового регионального продукта наблюдается в Астане - 46% ВРП, ЗКО (40%) и в Алматы (29%).

В структуре МСБ наблюдается традиционное доминирование субъектов индивидуального предпринимательства, занятых в торговой деятельности и сферах, не требующих высокой квалификации. В то же время мировым трендом считается переход к производству продукции с высокой добавленной стоимостью, внедрению механизмов инновационного, эффективного производства ("Казахстан 2050").

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На конец января 2017 года в РК действуют 800 тыс. ИП, что составляет 68% МСБ. За год их количество сократилось на 15%. Почти половина (47%) ИП заняты в торговле.

Как отмечает Азиатский Банк Развития, индивидуальное предпринимательство в РК демонстрирует низкую продуктивность. Годовой объем производства на одного работника в ИП составляет $3 тыс., в то время как в малых и средних предприятиях - $27 тыс.

Количество малых предприятий (юрлиц) за год увеличилось на 8% и составило 191 тыс. ед. Большая часть малого предпринимательства сконцентрирована в секторах торговли - 30% и строительстве - 16%.

С 2015 года наблюдается активный рост кредитования МСБ. Число выданных банками кредитов увеличилось в 2,3 раза с 2014 года. По сравнению с январем прошлого года объем кредитов увеличился на 29% и составил 3 трлн тенге.

Однако, по данным АБР, только 19% МСП получают кредиты, в то время как остальные рефинансируют доход или берут займы из других источников. Это связано с тем, что большинство предприятий имеют плохую кредитную историю или не имеют нужных документов.

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Направление кредитов отражает основные виды деятельности предприятий: торговля (37%), строительство (13%), промышленность (13%) и другие отрасли, не связанные с основными секторами экономики (24%).

Помимо хорошо известных госпрограмм, также на развитие МСБ с 2015 по 2017 год активно привлекались займы у МФО сроком до 2020 года. В этом году начата реализация третьего транша в $200 млн по проекту АБР.

Проект нацелен на увеличение доступности финансирования МСБ, более чем на 20% увеличить количество заемщиков и число выданных кредитов к 2020 году. Также включая в себя гендерную политику так, что не менее $50 млн пойдет на кредитование женского предпринимательства. Также не менее $120 млн будет выделено на кредитование предприятий вне Алматы и Астаны.

Всемирный Банк (МБРР) в этом году выделит еще $9,24 млн по проекту конкурентоспособности МСП. Цель проекта - укрепить правительственные программы и повысить компетентность МСП.

На данный момент разрабатывается программа развития поставщиков, роль которой будет заключаться в увеличении рыночных связей для МСП с крупными местными и многонациональными корпорациями в нефтегазовом, железнодорожном и металлургическом секторах. В рамках проекта коллективу специалистов КИРИ будут предоставлены современные рыночные инструменты для развития кластеров, включая программы обучения и оснащения по ГПИИР 2. Также будут разработаны онлайн платформы для покупки счетов-фактур и проверки дебиторской задолженности МСП, которая также увеличит доступ к финансированию предпринимателей.

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К концу проекта планируется увеличить число "аккредитованных поставщиков" для крупных компаний - с нуля в 2015 году до 200 к 2019 году. Процент МСП, участвующих в повышении эффективности управления и деловой практики увеличится, с 5% в 2015 году до 75% к 2019.