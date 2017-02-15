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Машкевич и Белович попытают счастье в Грузии

15.02.2017 14:47   1613   0

Александр Машкевич и Александр Белович намерены вкладываться в Грузию, сообщил казахстанский посол Ермухамет Ертысбаев в интервью информационому агенству Sputnik.

Машкевич уже пользуется геополитическими и экономическими преимуществами Грузии. Миллиардер курирует проекты в сфере медицинского обслуживания. По информации телеканала «Рустави 2», в 2016 году грузинское правительство за $2 млн наняло компанию, предположительно принадлежащую Машкевичу. Когда ступит на грузинскую землю нога другого казахстанского миллиардера Беловича – вопрос времени, сообщает 365info.kz.

В целом же, низкое общее налогообложение, отсутствие коррупции и освобождение от налогов на прибыль — сильные козыри, которые привлекают любых инвесторов. Реакция грузинских экономистов на откровения Ертысбаева — почти эйфория. При этом достаточно оправданная.

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По словам президента «Новой экономической школы Грузии» Пааты Шешелидзе, Грузия – не просто рынок одной страны, это, в первую очередь, экспорт в Европу и другие направления.

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"Очень много сфер, которые могут оправдать инвестиции: сельское хозяйство, туризм, строительный бизнес, медицина, блокчейн-технологии. Кроме этого есть еще и экспортно-ориентированное производство", – говорит экономист.

Отмечается, что на этот раз казахстанские бизнесмены должны принести на рынок новые инвестиционные технологии. Особо Паата Шешелидзе отмечает такие сферы как туризм и сельское хозяйство. Грузия открыта для любого вида бизнеса. Но было бы хорошо сначала восстановить старый заброшенный бизнес, особенно в сфере туризма и сельского хозяйства, – говорит экономист.

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"Многообещающая инвестиционная область – энергетический сектор, – прогнозирует Шешелидзе. — Рынок абсолютно свободный. Возрастает как внутренний, так и внешний спрос. Особенно перспективен экоориентированный сектор энергетики, особенно если есть инвестиционные предложения, которые могут обойтись без государственных субсидий".

С мнением Пааты Шешелидзе согласен и бывший советник премьер-министра Грузии, экономист Гия Хухашвили. Перечисляя наиболее выгодные сферы для вложений, эксперт отмечает энергетику и строительство. Однако особое внимание, по его словам, с учетом освоения европейских рынков, казахстанским инвесторам стоит также уделить реальному сектору экономики.

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"Инвестиционная среда в Грузии довольно привлекательна практически в любой сфере. Максимально либеральное налогообложение, упрощенное администрирование, в основном электронное, освобождение от налогов на прибыль в рамках реинвестиций, практическое отсутствие коррупции. Все это, конечно, создает хорошую почву для ведения бизнеса. Базируясь в Грузии, казахский бизнес может открыть для себя практически неограниченный европейский рынок, используя все преференции и логистические преимущества".

Справка

Александр Машкевич - израильский миллиардер, по версии Forbes занимает 6-е место в списке самых богатых израильтян с состоянием $3,7 млрд.

Александр Белович - председатель совета директоров и конечный бенефициар холдинговой компании «Базис-А». Председатель комитета строительства, производства строительных материалов и ЖКХ Национальной палаты предпринимателей, глава Ассоциации строителей РК. Его состояние оценивается в $320 млн.

 

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