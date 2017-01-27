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Bloomberg: казахстанский тенге – самая волатильная валюта 2016 года

27.01.2017 13:55   992   0 Автор: Ибраева Айгуль

Известное международное агентство Bloomberg, один из двух ведущих поставщиков финансовой информации, представил рейтинг самых волатильных активов за последние 5 лет.

Рейтинг изменчивости финансовых активов, составленный  версии Bloomberg,  охватывает четыре разных показателей, это – рынки, облигации, сырье и валюта.

Рейтинг составлен на основе цен 250 различных активов, которые включают в себя акции, облигации, сырье, валюта и их колебания на определенный год, включая 20 января 2017 года.

Казахстанский тенге, по версии агентства, в 2016 году являлся самой изменчивой национальной валютой.

Напомним, что курс тенге относительно одного доллара США в течение 2016 года колебался от 327,66 до 383,91 тенге.

График официального курса тенге к доллару США за 2016 год

График официального курса тенге к доллару США за 2016 год

Самым рискованными активами в 2017 году был названы аргентинский индекс Merval, облигации Euro 10Y, свинина и египетский фунт.

Самые волатильные активы за последние 5 лет
  Рынки Облигации Сырье Валюта
2017 Индекс Merval Argentina (MAR) Euro 10Y Свинина Египетский фунт
2016 Индекс Merval Argentina (MAR) Ukraine 10Y Живой скот Казахстанский тенге
2015 Швейцарский индекс рынка (SMI) Israel 10Y Свинина Швейцарский франк
2014 Индекс Jakarta Composite (JCI)  HK10Y Золото Суданский фунт
2013 Euro Stoxx 50 Spain 10Y Соевая мука Гамбийский даласи

 

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  • Негативно, это усложнит процесс принятия важных решений

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  • Позитивно, это сбалансирует систему принятия важных решений
    4

  • Позитивно, это распределит ответственность между ветвями власти
    9

  • Негативно, это усложнит процесс принятия важных решений
    5

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