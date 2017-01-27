Bloomberg: казахстанский тенге – самая волатильная валюта 2016 года

Известное международное агентство Bloomberg, один из двух ведущих поставщиков финансовой информации, представил рейтинг самых волатильных активов за последние 5 лет.

Рейтинг изменчивости финансовых активов, составленный версии Bloomberg, охватывает четыре разных показателей, это – рынки, облигации, сырье и валюта.

Рейтинг составлен на основе цен 250 различных активов, которые включают в себя акции, облигации, сырье, валюта и их колебания на определенный год, включая 20 января 2017 года.

Казахстанский тенге, по версии агентства, в 2016 году являлся самой изменчивой национальной валютой.

Напомним, что курс тенге относительно одного доллара США в течение 2016 года колебался от 327,66 до 383,91 тенге.

График официального курса тенге к доллару США за 2016 год

Самым рискованными активами в 2017 году был названы аргентинский индекс Merval, облигации Euro 10Y, свинина и египетский фунт.