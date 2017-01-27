Bloomberg: казахстанский тенге – самая волатильная валюта 2016 года

Известное международное агентство Bloomberg, один из двух ведущих поставщиков финансовой информации, представил рейтинг самых волатильных активов за последние 5 лет.
Рейтинг изменчивости финансовых активов, составленный версии Bloomberg, охватывает четыре разных показателей, это – рынки, облигации, сырье и валюта.
Рейтинг составлен на основе цен 250 различных активов, которые включают в себя акции, облигации, сырье, валюта и их колебания на определенный год, включая 20 января 2017 года.
Казахстанский тенге, по версии агентства, в 2016 году являлся самой изменчивой национальной валютой.
Напомним, что курс тенге относительно одного доллара США в течение 2016 года колебался от 327,66 до 383,91 тенге.
График официального курса тенге к доллару США за 2016 год
Самым рискованными активами в 2017 году был названы аргентинский индекс Merval, облигации Euro 10Y, свинина и египетский фунт.
|Рынки
|Облигации
|Сырье
|Валюта
|2017
|Индекс Merval Argentina (MAR)
|Euro 10Y
|Свинина
|Египетский фунт
|2016
|Индекс Merval Argentina (MAR)
|Ukraine 10Y
|Живой скот
|Казахстанский тенге
|2015
|Швейцарский индекс рынка (SMI)
|Israel 10Y
|Свинина
|Швейцарский франк
|2014
|Индекс Jakarta Composite (JCI)
|HK10Y
|Золото
|Суданский фунт
|2013
|Euro Stoxx 50
|Spain 10Y
|Соевая мука
|Гамбийский даласи