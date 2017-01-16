МФЦА подписал меморандумы о сотрудничестве с фининститутами ОАЭ

В рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев посетил свободную финансовую зону в столице ОАЭ, где представители Абу-Даби Глобал Маркет (АГДМ) и Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) объявили о подписании Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве.

Ожидается, что подписанный документ будет способствовать обмену опытом в области регулирования финансовых, в том числе банковских услуг, развитию и регулированию рынка ценных бумаг и финансового рынка в целом.

Как отметили Стороны, в рамках данного соглашения предусмотрена реализация совместных АДГМ и МФЦА проектов, направленных на развитие обоих финансовых центров.

Ахмед Аль Сaйех, председатель Абу-Даби Глобал Маркет поблагодарил Президента РК Нурсултана Назарбаева за посещение финансового центра и отметил, что у АДГМ и МФЦА схожие цели по диверсификации экономики, и поэтому обмен положительнымим наработками очень важен.

Ахмед Аль Сaйех также отметил, что представители бизнес-кругов Казахстана могут получить доступ к широкому рынку капитала ОАЭ и стран Залива через АДГМ.

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Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов отметил, что задачей МФЦА является содействие росту и развитию финансовых услуг в Казахстане и регионе в соответствии с международными стандартами.

«Мы очень рады выйти на новый уровень сотрудничества с ОАЭ в секторе финансовых услуг. Мы стремимся создать международный финансовый центр мирового класса в Астане и рассматриваем опыт Абу-Даби в качестве положительного примера. Подписанный Меморандум позволит двум финансовым центрам воспользоваться совместными инициативами, способствующими процветанию финансовых рынков, которые будут обслуживать нашу экономику и экономику стран-партнеров» , - подчеркнул Келимбетов.

Кроме того, управляющий МФЦА встретился и провел переговоры с Управляющим Дубайским международным финансовым центром Иссой Казимом, Главным исполнительным директором Дубайского центра развития исламской экономики Абдуллой Мохаммад аль-Ауааром, а также Генеральным директором компании Calatrava International Микаэлем Калатрава. По результатам проведённых встреч и достигнутых договоренностей между МФЦА и данными организациями подписаны двусторонние Соглашения о сотрудничестве.

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Реализация подписанных Соглашений позволит активизировать сотрудничество и в области исламской экономики и финансов.