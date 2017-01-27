KMF привлекла синдицированный кредит от иностранных инвесторов

24 января в Алматы состоялось подписание Соглашения о синдицированном кредите в размере $44 млн между микрофинансовой организацией KMF и Международной финансовой корпорацией (IFC) - членом Группы Всемирного Банка, организатором сделки.

Как отметили участники мероприятия, это первый займ от IFC для микрофинансового сектора Казахстана. По словам председателя правления KMF Шалкара Жусупова, средства будут предоставлены KMF несколькими траншами в национальной валюте в эквиваленте около 14,5 млрд тенге (по курсу НБ РК на момент подписания соглашения), тем самым, исключая валютные риски для клиентов KMF. Полученные средства будут использованы KMF для кредитования предпринимателей микро-, малого и агробизнеса, в большей части жителей, проживающих в сельской местности, где доступ населения к банковскому финансированию ограничен.

«В 2016 году наш кредитный портфель увеличился на 48%, число клиентов на 21%. Все это свидетельствует о том, что сектор малого бизнеса Казахстана развивается, и предприниматели крайне нуждаются в доступных кредитах. Инвестиции помогут KMF увеличить кредитный портфель и расширить охват клиентов с низким доходом, особенно сельских жителей», - отметил Шалкар Жусупов.

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По словам спикера, $ 44 млн будут поступать траншами в течение 3 лет, при этом процентные ставки будут исчисляться и оговариваться отдельно под каждый транш отдельно. «Базовая ставка Национально банка РК снижается. Для нас это является положительным фактором. Мы надеемся, что и по данному займу, ставка тоже будет снижаться», - отметил на вопрос Къ Шалкар Жусупов.

Что касается процентных ставок продуктовой линейки KMF, то здесь они будут варьироваться от того, какой продукт выберет предприниматель. К примеру, для малого бизнеса предлагаются продукты от 25%. Каких-то особых условий или требований к предпринимателю нет. Даже в вопросе отсутствия залогового обеспечения компания рассматривает вопрос лояльно. Главное, по словам Жусупова, чтобы обратившийся за кредитов в МФО имел реальный, действующий бизнес, с хорошими оборотами.

В свою очередь региональный директор IFC по ЦА Моаззам Мекан подчеркнул, что в совершенной сделке особую роль играет выход на новый уровень, и, в частности, выдача займа в национальной валюте. Такой подход, по словам участников мероприятия, крайне важен, поскольку выдача займов в местной валюте позволяет избежать кредитных рисков, которым подвергаются займы в иностранной валюте.

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«Конечно, в этом случае, мы сами терпим некоторые убытки в том случае, когда привлечение кредитов идет в иностранной валюте. Это небольшой процент. Тем не менее, когда происходят катаклизмы, все риски ложатся на плечи самой компании. Но мы все это максимально хеджируем. Эта же сделка ценна тем, что она заключена в местной валюте», - поддержал тему Шалкар Жусупов.

Любопытно, что изначально сумма синдицированного займа была гораздо ниже – на уровне $ 25 млн. Однако в ходе организации сделки, в ней приняли участие и другие кредиторы, в результате чего конечная сумма выросла до $44 млн.

Говоря о стоимости фондирования, г-н Мекан пояснил, что она по целой шкале различных условий и во многом зависит от разных показателей: сектора, клиента, условий выдачи продукта. При этом для Казахстана, по словам спикера, не существенно отличается от стоимости для России, но в целом она связана непосредственно с рыночной ситуацией. «Наша активность, деятельность в Казахстане за последние несколько лет снизилась. И это отражает тот факт, что темпы экономического развития в целом тоже снизились. Например, с точки зрения выдачи кредитов в стране. Но, тем не менее, мы предоставляем финансирование инфраструктурному сектору, активно работаем в реальном секторе, в частности в с сегменте агропромышленного производства», - отметил Моаззам Мекан.

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Учитывая, что казахстанские МФО не имеют возможности увеличивать средства за счет привлечения депозитов, они вынуждены искать выходы в других инструментах. По словам участников встречи, основными источниками фондирования для микрофинансового сектора являются международные финансовые институты и в меньшей степени местные БВУ. «У нас 80% - это международные источники фондирования, такие как Европейский банк реконструкции и развития, и IFC, и около 20% - местные банки. За последний год банки, испытывая потребность в хороших клиентах, открывают для нас новые горизонты и у нас заключаются новые сделки с местными банками», - рассказал глава KMF.

Впрочем, по его словам на законодательном уровне работа относительно микрофинансового сектора все еще ведется. Ожидается, что до конца текущего месяца будет создана рабочая группа по совершенствованию микрофинансового законодательства.