Минфин РК привлекло на KASE 24,4 млрд тенге

27 февраля в торговой системе KASE состоялись повторные специализированные торги по размещению государственных среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕОКАМ-60 выпуска 50 (KZK2KY050500).

Номинальная стоимость одной ценной бумаги составила 1 000 тенге, планируемый объем облигаций в обращение – 48 200 000 шт.

Обязательства выпущены со сроком в пять лет, дата погашения которых наступает 23 января 2022 года. Купонная ставка облигаций составляет 9,7% годовых, периодичность выплаты купона – 2 раза в год.

По состоянию на 27 февраля 2017 года было подано 13 активных заявок на 52,3 млрд тенге. По результатам размещения было удовлетворено 5 заявок, размещено 24 000 000 облигаций на сумму 24,4 млрд тенге.

С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕОКАМ-60 выпуска 50 (KZK2KY050500) составил 72 200 000 облигаций на сумму номинальной стоимости 72.2 млрд тенге.