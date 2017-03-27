Миннацэкономики РК рассмотрит вопрос о снижении социального налога

Министерство национальной экономики Казахстана намерено рассмотреть вопрос о снижении социального налога, передает МИА «Казинформ».

Выступая во время правительственного часа в Мажилисе, министр Тимур Суйлеменов отметил, что налоговая нагрузка в Казахстане последовательно снижалась с 2010 года и в данное время является достаточно низкой.

«Абсолютно согласен, что нагрузка на Фонд оплаты труда, исходя из тех решений, которые приняты по 5-процентному пенсионному обеспечению, по оплате социально-медицинского страхования, она будет расти. Это нас не столько тревожит, сколько заставляет задумываться, как сокращать фонд. В рамках разрабатываемого Налогового кодекса мы будем думать о том, какие элементы налоговой нагрузки можно снизить. Пока единственный элемент, который можно снизить без общественного перебалансирования пенсионной системы, медицинского обеспечения - это социальный налог. Возможно, будем думать о его снижении», - сказал Сулейменов.

К плательщикам социального налога относятся индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты, юридические лица - резиденты Республики Казахстан либо их структурные подразделения, нерезиденты, осуществляющие деятельность в Казахстане через постоянные учреждения. Ставка социального налога уплачивается юридическими лицами и составляет 11% от зарплаты.