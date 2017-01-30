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МНЭ РК: Самая высокая зарплата зафиксирована у руководителей сферы добычи нефти и газа

30.01.2017 17:00   809   0

Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан в целях получения информации о размерах среднемесячной заработной платы по характерным (актуальным) профессиям рабочих и должностям служащих провел единовременное обследование предприятий и организаций в отдельных видах экономической деятельности.

По результатам обследования 2016 года дифференциация в оплате труда по видам экономической деятельности между группами занятий, профессиями работников сохраняется. Средняя заработная плата работников, относимых к категории руководителей, в 2,0 раза превышала заработную плату специалистов высшего уровня квалификации, в 2,6 раз – специалистов среднего уровня квалификации и в 4,4 раза – неквалифицированных рабочих.

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Самая высокая заработная плата зафиксирована у руководителей организаций сферы добычи сырой нефти и природного газа – 1 118 тыс. тенге, это в 4,2 раза выше средней заработной платы руководителей сферы добычи угля и лигнита и в 3,0 раза – сферы строительства. Следует отметить, что специалисты высшего и среднего уровней квалификации получали высокую заработную плату в сфере добычи сырой нефти и природного газа– 571 тыс. тенге и 482 тыс. тенге соответственно.

Группировка отдельных профессий по видам экономической деятельности и размерам номинальной заработной платы выглядит следующим образом:

Профессия

Заработная плата, тенге

Виды экономической деятельности, слева направо по возрастанию размеров заработной платы

экономист

71 – 430 тыс. тенге

Рыболовство и аквакультура; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование;  Здравоохранение и социальные услуги; Обрабатывающая промышленность; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Транспорт и складирование; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Финансовая и страховая деятельность; Строительство; Услуги по проживанию и питанию; Информация и связь; Добыча сырой нефти и природного газа.

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бухгалтер

84 – 443 тыс. тенге

Рыболовство и аквакультура; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное  кондиционирование; Транспорт и складирование; Обрабатывающая промышленность; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Информация и связь; Строительство; Услуги по проживанию и питанию; Финансовая и страховая деятельность

Добыча сырой нефти и природного газа.

компьютерный программист

53 – 415 тыс. тенге

Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Рыболовство и аквакультура; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное  кондиционирование; Обрабатывающая промышленность; Транспорт и складирование; Услуги по проживанию и питанию; Строительство; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Информация и связь; Финансовая и страховая деятельность; Добыча сырой нефти и природного газа.

агент по снабжению

40 – 354 тыс. тенге

Рыболовство и аквакультура; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное  кондиционирование; Обрабатывающая промышленность; Услуги по проживанию и питанию; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Транспорт и складирование; Информация и связь; Финансовая и страховая деятельность; Строительство; Добыча сырой нефти и природного газа.

юрисконсульт (среднего уровня квалификации)

68 – 554 тыс. тенге

Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Рыболовство и аквакультура; Здравоохранение и социальные услуги; Образование; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное  кондиционирование; Обрабатывающая промышленность; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Строительство; Транспорт и складирование; Финансовая и страховая деятельность; Информация и связь; Услуги по проживанию и питанию; Добыча сырой нефти и природного газа.

секретарь, офис-менеджер

37 – 437 тыс. тенге

Рыболовство и аквакультура; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное  кондиционирование; Обрабатывающая промышленность; Транспорт и складирование; Финансовая и страховая деятельность; Услуги по проживанию и питанию; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Информация и связь; Строительство; Добыча сырой нефти и природного газа.

охранник

31 – 114 тыс. тенге

Рыболовство и аквакультура; Информация и связь; Образование; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Здравоохранение и социальные услуги; Финансовая и страховая деятельность; Строительство; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Услуги по проживанию и питанию; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Добыча сырой нефти и природного газа; Обрабатывающая промышленность; Транспорт и складирование.

грузчики, подсобные рабочие

36 – 176 тыс. тенге

Рыболовство и аквакультура; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Обрабатывающая промышленность; Информация и связь; Финансовая и страховая деятельность; Транспорт и складирование; Услуги по проживанию и питанию; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное  кондиционирование; Строительство; Добыча сырой нефти и природного газа.

водитель автомобиля

50 – 418 тыс. тенге

Рыболовство и аквакультура; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Обрабатывающая промышленность; Информация и связь; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное  кондиционирование; Транспорт и складирование; Строительство; Финансовая и страховая деятельность; Услуги по проживанию и питанию; Добыча сырой нефти и природного газа.

В разрезе видов экономической деятельности и профессий работников сохраняется значительный разрыв в оплате труда. В сфере добычи сырой нефти и природного газа наиболее высокооплачиваемыми специалистами были инженер по техническому надзору, инженер по бурению (буровым работам) и инженер по креплению скважин, (832 – 1 016 тыс. тенге). Среднюю заработную плату в 295 тыс. тенге получали работники, занятые в сфере производства продуктов нефтепереработки, 297 тыс. тенге – работники воздушного транспорта.

В сфере строительства среди специалистов высшего уровня квалификации максимальную заработную плату получали менеджеры (308 тыс. тенге), а из квалифицированных специалистов облицовщик-мраморщик (282 тыс. тенге).

В сельском, лесном и рыбном хозяйстве из квалифицированных специалистов высокую заработную плату получали трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства (166 тыс. тенге) и трактористы (147 тыс. тенге), а низкую - фермеры, стригали и охранники – в пределах 27 - 41 тыс. тенге.

По основным группам должностей и профессий заработная плата женщин была ниже заработной платы мужчин. В среднем заработная плата мужчин, работающих на должности руководителя организации, сложилась в 540 тыс. тенге, переводчика – в 282 тыс. тенге, экономиста – в 202 тыс. тенге, бухгалтера – в 167 тыс. тенге. Это в 1,1 – 2,2 раза выше, чем средняя заработная плата аналогичная должностям и профессиям женщин.

Дифференциация заработной платы по группам занятий и по профессиям (должностям) отличается и в региональном разрезе.

В сентябре 2016 года у руководителей организаций в г. Алматы и в Атырауской области сложилась наиболее высокая заработная плата, 920 тыс.тенге и 716 тыс. тенге соответственно. Менее оплачиваемой эта должность была в Южно-Казахстанской, Жамбылской, и Алматинской областях, где руководители получали от 226 до 253 тысяч тенге. По регионам республики различие между максимальной зарплатой руководителя организации и ее минимальным значением составило - 4,1 раза.

Высокая заработная плата экономиста наблюдалась в г. Астана и Атырауской области - 251 тыс. тенге и 248 тыс. тенге, соответственно, а низкая – в Жамбылской и Северо-Казахстанской областях – 94 - 104 тыс. тенге. Уровни размеров заработной платы врача различались - в г .Астана – 175 тыс. тенге, а в Карагандинской области – 128 тыс. тенге.

Заработная плата преподавателя высшего учебного заведения в среднем по стране составила около 133 тыс.тенге, а ее разница между регионами составила 2,7 раза, преподавателя в системе среднего образования и начальной школы - соответственно 109 тыс.тенге и 1,6 раза, воспитателя – 75 тыс. тенге и 1,5 раза. 

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