Болат Жамишев считает, что исламское финансирование необязательно выделять в отдельный банкинг

Исламское финансирование развивается в Казахстане очень медленно. Но, несмотря на имеющиеся трудности, оно остается перспективным направлением, доля которого к 2025 году может составить 5–10% от всех банковских активов. К такому выводу пришли участники Форума IFN СНГ 2017.

В 2009 году в Казахстане был принят закон «Об исламском финансировании», в рамках которого игрокам рынка были предоставлены возможности для широкого развития исламского финансирования в стране. И уже в 2010 году в РК появился первый и по сей день единственный исламский банк - Al Hilal Bank (дочерний банк Al Hilal, принадлежащий правительству Эмирата Абу-Даби).

«Если оценить те результаты, которые есть, то все-таки следует признать, что исламский банкинг развивается в Казахстане очень медленно. У нас есть один Al Hilal Bank, доля которого составляет 0,1% от всех активов банковской системы по прошествии семи лет. Мне кажется, это показатель того, что концепция требует своего пересмотра, ревизии, в противном случае мы еще через семь лет соберемся, и боюсь, что будут те же цифры озвучиваться и звучать будут те же призывы о необходимости развития исламского банкинга, - сказал председатель правления АО «Банк развития Казахстана» (БРК) Болат Жамишев.

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В этой части он назвал неоправданным шагом выделение исламского финансирования в отдельный банкинг.

«Казахстан – светская страна, поэтому мне представляется, что здесь подход несколько иной может быть, чем в традиционно исламских странах. И сами по себе финансовые инструменты должны оцениваться с позиции рисков и применяться не обязательно отдельным банком, а в целом в банковской системе», - убежден банкир.

Такой исламский инструмент, как иджара, по его мнению, по своей природе схож с операционным лизингом, а мурабаха с точки зрения рисков схож с торговым финансированием, в частности с потребительскими кредитами, предоставляемыми казахстанскими коммерческими банками, когда товар продается в рассрочку без процентов, а маржа банка заложена в торговой наценке. Если же вести речь об аренде с последующем выкупом жилья, то этот инструмент по своим рискам близок к убывающей мушарата.

«Мне представляется, что есть возможность использовать исламские инструменты лизинговым компаниям, инвестиционным фондам вообще без какого-либо отдельного лицензирования и привлекать для этих целей исламское фондирование, учитывая интерес зарубежных инвесторов к Казахстану», - резюмировал свою мысль Б. Жамишев.

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Член совета директоров Al Hilal Bank в Казахстане Прасад Абрахам отметил, что банк работает в основном с корпоративным сектором и правительством. Выйти к населению с предложением по ипотечному кредитованию и автокредитованию банк, по его словам, не может из-за проблем в вопросах налогообложения.

«В исламских финансах, говоря об ипотеке, нужно отметить, что банки выкупают жилье в собственность, а затем отдают в аренду человеку. Но собственником остается банк. В Казахстане есть налог на собственность, и если физлицо владеет собственностью, то этот налог очень маленький, но если банк или юрлицо, то налог составляет 1,25%, и поэтому в исламских операциях автоматически на 1,25% увеличиваются убытки. Поэтому на сегодня это для нас менее привлекательный продукт. Что касается автокредитования, то опять же банк выкупает в собственность авто, а затем передает его человеку на основе мурабаха, и здесь НДС участвует. Нам здесь надо решать такого рода вопросы с налогами, для того чтобы быть конкурентоспособными с обычными банками», - отметил он.

В свою очередь член правления Al Hilal Bank Айдын Таиров объяснил, почему банк в настоящее время не имеет возможности финансировать МСБ.

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«Сейчас в Казахстане очень дорогие деньги для малого и среднего бизнеса. Наш банк ориентируется на то, чтобы не перекладывать высокие инфляционные, девальвационные риски на клиентов. Мы рассчитываем, что как только ситуация со стоимостью тенгового фондирования в стране стабилизируется, тогда мы сможем рассматривать МСБ как клиентов», - подчеркнул г-н Таиров.

Однако в целом, говоря об исламском финансировании, глава Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) Кайрат Келимбетов дал оптимистичные прогнозы относительно развития данной отрасли. В частности, по его словам, на данный момент в Казахстане рынок исламского финансирования составляет менее 1% от всех банковских активов. Но к 2025 году он может составить уже 5–10% от всех банковских активов.

«Сейчас вопрос использования сукуков в МФЦА активно обсуждается в Министерстве финансов. Я думаю, в ближайшее время такая возможность у нас появится. Уже есть много стран, которые выражают большой интерес работать на площадке МФЦА с данными инструментами. Помимо сукуков мы видим возможность использования иджары и исламского страхования (такафул). У Казахстана есть все шансы стать лидером по исламскому финансированию в СНГ. Это даст возможность привлечь в страну серьезные инвестиции», - отметил он.

По его данным, интерес к исламским инструментам на площадке МФЦА выразили Китай, Япония, Малайзия, Сингапур, страны Персидского залива и члены ЕАЭС.

«В ближайшие два года только Исламский банк развития планирует вложить $300 млн в Казахстан. Вообще, мы ожидаем большой объем инвестиций по этому направлению, и МФЦА хотел бы стать окном для подобного вида вложений», - пояснил К. Келимбетов.

Активную роль в развитии исламского финансирования намерена играть и Национальная палата предпринимателей «Атамекен» через создание в стране халал-хаба.

«Халал-хабы успешно работают в ОАЭ и Малайзии. По аналогии с ними мы хотим в Казахстане создать такие хабы, для этого у нас есть все инструменты. Концепция уже разработана и имеет поддержку правительства. В частности, планируем скооперировать внутри страны тех бизнесменов, которые занимаются производством халал-продукции. В этом плане упор делаем на мелкотоварность, развитие личных подсобных хозяйств. Если наши сельхозтоваропроизводители смогут войти на рынок халал-индустрии, то получат доступ и на внешние рынки», - пояснил директор департамента по вопросам занятости НПП «Атамекен» Женисбек Дулатов.