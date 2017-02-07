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Moody’s опубликовало негативный прогноз развития банковской системы РК

07.02.2017 20:25   490   0

Негативный прогноз международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service по банковской системе Казахстана отражает ожидания агентства, что банки Казахстана останутся подвержены повышенным рискам неплатежеспособности в условиях ухудшившейся операционной среды, - сообщает пресс-служба агентства 7 февраля.

«Прогноз выражает мнение агентства Moody’s относительно того, как будет меняться кредитоспособность банков в ближайшие 12-18 месяцев», - говорится в сообщении.

Отчет агентства Moody’s, озаглавленный “Banks – Kazakhstan; Heightened Insolvency Risks Drive the Negative Outlook” («Банки Казахстана: негативный прогноз обусловлен высокими рисками неплатежеспособности»), доступен на сайте www.moodys.com. Подписчики агентства могут ознакомиться с отчетом, воспользовавшись ссылкой, приведенной в конце данного пресс-релиза.

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«Качество активов банков остается слабым по всему банковскому сектору Казахстана, поскольку девальвация национальной валюты, ухудшение операционной среды и снижение реальных доходов населения привели к росту проблемных кредитов, которые в 2016 году достигли в среднем 37% от общего объема выданных кредитов в рейтингуемых нами банках страны», - говорит вице-президент агентства Moody’s Семен Исаков.

Китайский ICBC стал самым дорогим банковским брендом в мире

Несмотря на то, что условия поддержания ликвидности банков в Казахстане улучшаются, уровень фондирования в национальной валюте останется низким, - считает рейтинговое агентство. Хотя доверие к тенге начинает постепенно возвращаться, вкладчики все еще отдают предпочтение долларам, поэтому выдача банками кредитов требует дорогостоящего хеджирования. Существует также риск того, что стоимость фондирования для банков может неожиданно вырасти, если произойдет дальнейшее ослабление национальной валюты.

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Низкий уровень прибыльности также ограничивает способность банков абсорбировать кредитные потери. Без принятия специальных мер, снижающих потребность в дополнительном резервировании, банковской системе могут потребоваться годы, чтобы решить проблему накопившихся проблемных кредитов. По мнению агентства Moody’s, чистый процентный доход банков в 2017 году останется низким из-за большой доли неработающих кредитов, а слабый спрос на кредиты не дает банкам возможность переложить высокую стоимость фондирования на плечи кредитоспособных заемщиков.

Вместе с тем, благодаря относительно небольшому размеру банковской системы Казахстана, способность правительства рекапитализировать некоторые крупные банки или предоставить им ликвидность остается высокой.

Кредитование - двигатель активности в секторе МСБ

Читатели могут ознакомиться с отчетом, воспользовавшись настоящей ссылкой: https://www.moodys.com/viewresearchdoc.aspx?docid=PBC_1052034.

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