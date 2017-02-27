mVisa станет доступна в Казахстане

Компания Visa объявила о том, что платежный сервис mVisa, основанный на использовании QR-кода, вскоре будет доступен в Египте, Гане, Индонезии, Казахстане, Нигерии, Пакистане и Вьетнаме, сообщает пресс-служба компании VISA.

Потребители смогут использовать мобильные телефоны для безналичной оплаты покупок, счетов, перевода средств друзьям и членам семьи, привязав дебетовую, кредитную или предоплаченную карту Visa к мобильному приложению, которое «переносит» карту в мобильный телефон и позволяет потребителям средства со своего счета на счет продавца.

API-интерфейсы и SDK пакеты mVisa доступны на платформе для разработчиков Visa Developer, что упрощает процесс интеграции и позволяет различным игрокам рынка быстрее создавать новые решения.