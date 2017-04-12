На Atyrau Invest 2017 заключены меморандумы на сумму $3 млрд

В ходе международного форума ATYRAU INVEST 2017 между акиматом Атырауской области и инвесторами подписано 9 меморандумов на общую сумму 3,3 млрд долларов.

Участие в работе форуме приняли более 500 делегатов из Казахстана, а также из 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. Организаторы форума отметили, что форум стал самым результативным за последние 5 лет в регионе по привлечению инвестиций.

«По итогам 2016 года численность населения занятого в сфере малого и среднего бизнеса в области выросла на 7,9% и в общей сложности составило 128,7 тысяч человек. Таким образом, в регионе 41 процент экономически активного населения задействованы в этой сфере. Подобные мероприятия дают толчок к развитию местным предпринимателям, открывают перед ними новые горизонты», сообщил Ногаев.

Атырауская область на протяжении нескольких лет является лидером среди регионов Казахстана по объему привлеченных инвестиций. Так, по итогам 2016 года объем инвестиций составил более 2 трлн тенге, из которых более 1 трлн тенге - внешние инвестиции. При этом объем промышленного производства составил более 4,4 трлн тенге.