Валюта нал
USD 314.00 314.50
RUB 5.58 5.60
EUR 335.50 336.50
Валюта бирж
USD/KZT
311.76
-0.001%
EUR/KZT
330.53
-0.001%
RUB/KZT
5.49
-0.004%
EUR/USD
330.53
-0.001%
EUR/CHF
330.53
-0.001%
EUR/JPY
330.53
-0.001%
GBP/USD
389.45
-0.007%
USD/CHF
311.76
-0.001%
USD/JPY
311.76
-0.001%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
311.76 330.53 5.49
-0.001% -0.001% -0.004%
Рынки
Нефть Brent
56.47
+0.004%
Нефть WTI
53.64
+0.004%
Золото
1276.3
+0.002%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1105
+0.003%
Жилье Астана
1064
+0.016%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
56.47 53.64 1276.3
+0.004% +0.004% +0.002%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

На Atyrau Invest 2017 заключены меморандумы на сумму $3 млрд

12.04.2017 17:14   605   0
В ходе международного форума ATYRAU INVEST 2017 между акиматом Атырауской области и инвесторами подписано 9 меморандумов на общую сумму 3,3 млрд долларов.
 
Участие в работе форуме приняли более 500 делегатов из Казахстана, а также из 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. Организаторы форума отметили, что  форум стал  самым результативным за последние 5 лет в регионе по привлечению инвестиций.
 
«По итогам 2016 года численность населения занятого в сфере малого и среднего бизнеса в области выросла на 7,9%  и в общей сложности составило 128,7 тысяч человек. Таким образом, в регионе 41 процент экономически активного населения задействованы в этой сфере. Подобные мероприятия дают толчок к развитию местным предпринимателям, открывают перед ними новые горизонты», сообщил Ногаев.
 
Атырауская область на протяжении нескольких лет является лидером среди регионов Казахстана по объему привлеченных инвестиций. Так, по итогам 2016 года объем инвестиций составил более 2 трлн тенге, из которых более 1 трлн тенге - внешние инвестиции. При этом объем промышленного производства составил более 4,4 трлн тенге.
Высказать свое мнение
Вопрос дня
С 1 июля 2017 года в Казахстане вступит в действие обязательное медицинское страхование, согласно которому работник и работодатель к 2020 году должны выплачивать 5% (2% и 3% соответственно) от своих доходов в ФСМС. Как Вы к этому относитесь?
  • Позитивно, это позволит дофинансировать систему здравоохранения и повысит качество мед.услуг

  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь

  • Негативно, это увеличит налоговую нагрузку на работодателей, и они будут от нее уклоняться

  • Позитивно, это позволит дофинансировать систему здравоохранения и повысит качество мед.услуг
    134

  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение
    26

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь
    303

  • Негативно, это увеличит налоговую нагрузку на работодателей, и они будут от нее уклоняться
    344

Цифра дня
12
терактов
предотвращено в Казахстане за 2016 год, по данным КНБ РК
Цитата дня
Надо подтянуть всех членов ЕАЭС к одному уровню, чтобы можно было равносторонне работать. Получается, что государства, объективно оказавшиеся беднее, надеются, что другие им помогут. Но так не бывает, в рыночной экономике никто даром ничего не дает. Эти ожидания есть, может быть, есть и разочарования. Надо каждому работать
Нурсултан Назарбаев
Президент Казахстана
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное