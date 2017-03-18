На борьбу с безработицей в Мангистау потратят 2,2 млрд тенге

В Мангистауской области на борьбу с безработицей из бюджета выделят 2,2 млрд тенге. Активными мерами содействия занятости здесь планируется охватить более 5,6 тыс. человек, передает МИА «Казинформ».

«Нашим министерством, на основании данных официальной статистики, сформирован в разрезе сельских населенных пунктов список лиц, относящихся к безработным и непродуктивно самозанятым гражданам. Это две разные категории. На местах - этот список уже направлен во все регионы - предстоит уточнить категорию и принять адресные меры, определить количество людей, за которых взносы в Фонд обязательного социального медицинского страхования будет перечислять государство», - подчеркнула министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова в ходе семинара-совещания с участием акима Мангистауской области Ералы Тугжанова

С 1 января 2017 года в Казахстане реализуется Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, которая предусматривает массовое обучение и привитие навыков по востребованным профессиям, а также обучение основам предпринимательства, кредитование, содействие в трудоустройстве и поддержку трудовой мобильности.