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На борьбу с паводками в Акмолинской области потратят 900 млн тенге

25.03.2017 19:42   893   0
На подготовку противопаводковых мероприятий, предупреждение и ликвидацию ЧС в области предусмотрено более 900 млн тенге, передает МИА "Казинформ". 
 
В настоящее время всего очищено и обустроено 12 км каналов, на 32 км проведено укрепление и наращивание обвалований и ремонт дамб, дополнительно установлено 13 водопропускных сооружений, возведено 1,6 км насыпных дамб. Проведены взрывные работы по рыхлению и дроблению льда на опасных участках рек.
 
Заготовлено 23,7 тысяч тонн инертных материалов, более 102 тысяч мешкотары, 268,3 тонн ГСМ и 16,7 тонн продуктов питания. Из населенных пунктов области вывезено более 850 тысяч кубометров снега. Подготовлены силы и средства численностью 2 588 человек, 1 220 единиц техники и 66 плавсредств.
 
В случае осложнения обстановки, предусмотрена передислокация сил и средств подразделений Комитета по ЧС и Национальной гвардии из других регионов страны. С учетом снегозапасов и влагозапасов высокий уровень риска сохраняется в Атбасарском, Астраханском, Аршалынском и Целиноградском районах. Ситуация в данных регионах находится на особом контроле акима области.  
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Вопрос дня
Из ЕНПФ выделят 50 млрд тенге на поддержку железнодорожной отрасли. Таким образом в МИР планируют решить проблему нехватки грузовых вагонов и увеличить их экспорт. Как Вы к этому относитесь?
  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты

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Цифра дня
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млрд долларов США
валютные активы Национального фонда на конец 2016 года
Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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