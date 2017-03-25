На борьбу с паводками в Акмолинской области потратят 900 млн тенге

На подготовку противопаводковых мероприятий, предупреждение и ликвидацию ЧС в области предусмотрено более 900 млн тенге, передает МИА "Казинформ".

В настоящее время всего очищено и обустроено 12 км каналов, на 32 км проведено укрепление и наращивание обвалований и ремонт дамб, дополнительно установлено 13 водопропускных сооружений, возведено 1,6 км насыпных дамб. Проведены взрывные работы по рыхлению и дроблению льда на опасных участках рек.

Заготовлено 23,7 тысяч тонн инертных материалов, более 102 тысяч мешкотары, 268,3 тонн ГСМ и 16,7 тонн продуктов питания. Из населенных пунктов области вывезено более 850 тысяч кубометров снега. Подготовлены силы и средства численностью 2 588 человек, 1 220 единиц техники и 66 плавсредств.

В случае осложнения обстановки, предусмотрена передислокация сил и средств подразделений Комитета по ЧС и Национальной гвардии из других регионов страны. С учетом снегозапасов и влагозапасов высокий уровень риска сохраняется в Атбасарском, Астраханском, Аршалынском и Целиноградском районах. Ситуация в данных регионах находится на особом контроле акима области.