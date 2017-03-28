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На финансирование весенне-полевых и уборочных работ выделено 60 млрд тг

28.03.2017 17:23   596   0
В текущем году на финансирование проведения весенне-полевых и уборочных работ выделен бюджетный кредит в сумме 60 млрд тенге, передает premierminister.kz.
 
«В рамках данных средств планируется профинансировать 1 500 субъектов АПК, охват посевных площадей составит 3,0 млн га. По состоянию на 13 марта т.г. поступило заявок на 51,2 млрд тенге, одобрено заявок на сумму 4,4 млрд тенге», отметил первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов.
 
В целях повышения эффективности использования бюджетных средств и увеличения загрузки отечественных перерабатывающих предприятий будет реализован механизм финансирования с учетом приоритетности культур. В первоочередном порядке будут финансироваться культуры, определенные Министерством сельского хозяйства (масличные (подсолнечник, рапс, лен, соя), ячмень и др. культуры).
 
Как отметил К.Айтуганов, в 2017 году планируемый объем применения субсидируемых минеральных удобрений составляет 277 тыс. тонн (10,7% от потребности), объем выделяемых субсидий – 13,1 млрд. тенге.
 
В целях обеспечения своевременного проведения весенне-полевых работ текущего года определен необходимый объем дизтоплива в количестве 375 тыс. тонн. На март утверждена цена на уровне 148 тыс. тенге за тонну (105 тенге за литр при рыночной цене 130 тенге/литр на АЗС, с учетом расходов операторов средняя цена дизтоплива для СХТП в регионах составляет порядка 120 тенге/литр).
 
По состоянию на начало 2017 года в республике имеется в наличии 153 тыс. тракторов, 83 тыс. сеялок, 292 тыс. почвообрабатывающих орудий, 5 тыс. опрыскивателей, 3,6 тыс. cовременных высокопроизводительных посевных комплексов.
 
«В целом, по республике темпы подготовки сельскохозяйственной техники находятся на уровне прошлого года. По состоянию на 15 марта 2017 года готовность тракторов составляет 86%, сеялок – 89%, культиваторов – 91%, заправщиков сеялок – 91%», - доложил вице-министр.
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Вопрос дня
Из ЕНПФ выделят 50 млрд тенге на поддержку железнодорожной отрасли. Таким образом в МИР планируют решить проблему нехватки грузовых вагонов и увеличить их экспорт. Как Вы к этому относитесь?
  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты

  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана
    111

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям
    33

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    863

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты
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Цифра дня
61,2
млрд долларов США
валютные активы Национального фонда на конец 2016 года
Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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