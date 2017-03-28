На финансирование весенне-полевых и уборочных работ выделено 60 млрд тг

В текущем году на финансирование проведения весенне-полевых и уборочных работ выделен бюджетный кредит в сумме 60 млрд тенге, передает premierminister.kz.

«В рамках данных средств планируется профинансировать 1 500 субъектов АПК, охват посевных площадей составит 3,0 млн га. По состоянию на 13 марта т.г. поступило заявок на 51,2 млрд тенге, одобрено заявок на сумму 4,4 млрд тенге», отметил первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов.

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств и увеличения загрузки отечественных перерабатывающих предприятий будет реализован механизм финансирования с учетом приоритетности культур. В первоочередном порядке будут финансироваться культуры, определенные Министерством сельского хозяйства (масличные (подсолнечник, рапс, лен, соя), ячмень и др. культуры).

Как отметил К.Айтуганов, в 2017 году планируемый объем применения субсидируемых минеральных удобрений составляет 277 тыс. тонн (10,7% от потребности), объем выделяемых субсидий – 13,1 млрд. тенге.

В целях обеспечения своевременного проведения весенне-полевых работ текущего года определен необходимый объем дизтоплива в количестве 375 тыс. тонн. На март утверждена цена на уровне 148 тыс. тенге за тонну (105 тенге за литр при рыночной цене 130 тенге/литр на АЗС, с учетом расходов операторов средняя цена дизтоплива для СХТП в регионах составляет порядка 120 тенге/литр).

По состоянию на начало 2017 года в республике имеется в наличии 153 тыс. тракторов, 83 тыс. сеялок, 292 тыс. почвообрабатывающих орудий, 5 тыс. опрыскивателей, 3,6 тыс. cовременных высокопроизводительных посевных комплексов.

«В целом, по республике темпы подготовки сельскохозяйственной техники находятся на уровне прошлого года. По состоянию на 15 марта 2017 года готовность тракторов составляет 86%, сеялок – 89%, культиваторов – 91%, заправщиков сеялок – 91%», - доложил вице-министр.