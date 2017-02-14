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На KASE открываются торги новыми инструментами

14.02.2017 09:07   1696   0 Автор: Айгуль ИБРАЕВА

С 20 февраля 2017 года на Казахстанской фондовой бирже открываются торги новыми финансовыми инструментами на рынке иностранных валют – российским рублем с расчетами Т+1 в тенге (RUBKZT_TOM) и юанем Китайской Народной Республики с расчетами Т+1 в тенге (CNYKZT_TOM).

Торги инструментами RUBKZT_TOM и CNYKZT_TOM будут проводиться в рамках дневной торговой сессии KASE с 11:30 до 15:30 алматинского времени.

Расчеты будут осуществляться на следующий рабочий день после дня заключения сделки, то есть по системе T+1.

Согласно опросу, проведенному KASE, запуск биржевых торгов новыми инструментами вызывает значительный интерес со стороны профессиональных участников рынка, что будет способствовать росту доли биржевых сделок и увеличению объемов на рынке иностранных валют.

В связи с запуском торгов новыми инструментами на рынке иностранных валют были внесены соответствующие изменения во внутренний документ KASE "Регламент торгов и работы Системы подтверждения".

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