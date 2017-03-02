На объездную трассу в Караганде планируют потратить 48 млрд тенге

Объездную трассу за 48 миллиардов тенге планируется построить в Караганде, передает МИА «Казинформ».

Как сообщил на сессии маслихата Караганды заместитель акима города Сабит Оспанов, объездная дорога будет построена в целях разгрузки внутригородских дорог и перенаправления транспортного потока на объездную магистраль.

«Объездная дорога положительно повлияет на вопросы безопасности дорожного движения. Она будет предназначена для транзитного транспорта в направлении Центр-Юг. То есть машинам не придется заезжать в Караганду, они смогут беспрепятственно объехать город», - рассказал Сабит Оспанов.

По словам заместителя акима Караганды Сабита Оспанова, на сегодняшний день специалистами АО «КазАвтоЖол» разработана проектно-сметная документация на реконструкцию и строительство северо-восточной объездной дороги.

Ее протяженность будет составлять 49 километров. Предполагаемая сумма на строительство - 48 миллиардов тенге.

Однако проект строительства трассы будет реализован в течение будущего года по причине отсутствия финансирования.

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