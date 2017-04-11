Валюта нал
USD 314.00 314.50
RUB 5.58 5.60
EUR 335.50 336.50
Валюта бирж
USD/KZT
313.21
-0.001%
EUR/KZT
331.34
+0.005%
RUB/KZT
5.46
+0.007%
EUR/USD
331.34
+0.005%
EUR/CHF
331.34
+0.005%
EUR/JPY
331.34
+0.005%
GBP/USD
388.35
+0.001%
USD/CHF
313.21
-0.001%
USD/JPY
313.21
-0.001%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
313.21 331.34 5.46
-0.001% +0.005% +0.007%
Рынки
Нефть Brent
55.87
-0.002%
Нефть WTI
52.89
-0.004%
Золото
1257.6
+0.003%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1105
+0.003%
Жилье Астана
1064
+0.016%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
55.87 52.89 1257.6
-0.002% -0.004% +0.003%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

На ремонт дорог в Алматы выделено 7 млрд тенге

11.04.2017 15:00   678   0
Аким Алматы Бауыржан Байбек проверил состояние городских дорог и инженерных коммуникаций.
 
В текущем году, средним ремонтом запланировано отремонтировать более 120 км дорожного покрытия, устроить и отремонтировать 85 тысяч квадратных метров тротуаров и 130 остановочных площадок. На дорожно-ремонтные работы выделено 7 млрд тенге, в том числе на текущий ремонт 1 млрд тенге, на ремонт тротуаров и остановочных пунктов 500 млн тенге, на средний ремонт 5,5 млрд тенге.
 
«Первым этапом планируется провести ремонт на 34 улицах, протяженностью 37 км, в том числе 12 магистральных улиц и 23 улицы районного значения. Также разработана сметная документация на средний ремонт 19 улиц протяженностью - 31 км. Для устранения выявленных на дорогах города дефектов задействованы 4 подрядные организации и 12 бригад, количество которых уже на этой неделе будет увеличено до 28», - сообщил руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Максут Исахов. 
 
По его словам, также ведутся работы по капитальному ремонту улицы Жандосова в промежутке от улицы Саина до поселка Таусамал. Общая протяженность ремонтируемого полотна - 2,08 километра. Стоимость проекта - 1 134,0 млн тенге. В ходе работ предусмотрено расширение проезжей части дороги до четырех полос, реконструкция моста через реку Каргалы, строительство велодорожек и тротуаров.
 
Стоит отметить, что к ремонту дорожного полотна подключат современную технику. Новая асфальто-укладывающая машина способна подготовить 8 тонн асфальта и сохранять температуру в 180 градусов. Особенностью данной техники является то, что она может ремонтировать дороги в зимний период. Пока это единственный экземпляр в Казахстане. Планируется закуп еще нескольких машин.
Высказать свое мнение
Вопрос дня
С 1 июля 2017 года в Казахстане вступит в действие обязательное медицинское страхование, согласно которому работник и работодатель к 2020 году должны выплачивать 5% (2% и 3% соответственно) от своих доходов в ФСМС. Как Вы к этому относитесь?
  • Позитивно, это позволит дофинансировать систему здравоохранения и повысит качество мед.услуг

  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь

  • Негативно, это увеличит налоговую нагрузку на работодателей, и они будут от нее уклоняться

  • Позитивно, это позволит дофинансировать систему здравоохранения и повысит качество мед.услуг
    124

  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение
    25

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь
    271

  • Негативно, это увеличит налоговую нагрузку на работодателей, и они будут от нее уклоняться
    309

Цифра дня
12
терактов
предотвращено в Казахстане за 2016 год, по данным КНБ РК
Цитата дня
Надо подтянуть всех членов ЕАЭС к одному уровню, чтобы можно было равносторонне работать. Получается, что государства, объективно оказавшиеся беднее, надеются, что другие им помогут. Но так не бывает, в рыночной экономике никто даром ничего не дает. Эти ожидания есть, может быть, есть и разочарования. Надо каждому работать
Нурсултан Назарбаев
Президент Казахстана
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное