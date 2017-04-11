На ремонт дорог в Алматы выделено 7 млрд тенге

Аким Алматы Бауыржан Байбек проверил состояние городских дорог и инженерных коммуникаций.

В текущем году, средним ремонтом запланировано отремонтировать более 120 км дорожного покрытия, устроить и отремонтировать 85 тысяч квадратных метров тротуаров и 130 остановочных площадок. На дорожно-ремонтные работы выделено 7 млрд тенге, в том числе на текущий ремонт 1 млрд тенге, на ремонт тротуаров и остановочных пунктов 500 млн тенге, на средний ремонт 5,5 млрд тенге.

«Первым этапом планируется провести ремонт на 34 улицах, протяженностью 37 км, в том числе 12 магистральных улиц и 23 улицы районного значения. Также разработана сметная документация на средний ремонт 19 улиц протяженностью - 31 км. Для устранения выявленных на дорогах города дефектов задействованы 4 подрядные организации и 12 бригад, количество которых уже на этой неделе будет увеличено до 28», - сообщил руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Максут Исахов.

По его словам, также ведутся работы по капитальному ремонту улицы Жандосова в промежутке от улицы Саина до поселка Таусамал. Общая протяженность ремонтируемого полотна - 2,08 километра. Стоимость проекта - 1 134,0 млн тенге. В ходе работ предусмотрено расширение проезжей части дороги до четырех полос, реконструкция моста через реку Каргалы, строительство велодорожек и тротуаров.

Стоит отметить, что к ремонту дорожного полотна подключат современную технику. Новая асфальто-укладывающая машина способна подготовить 8 тонн асфальта и сохранять температуру в 180 градусов. Особенностью данной техники является то, что она может ремонтировать дороги в зимний период. Пока это единственный экземпляр в Казахстане. Планируется закуп еще нескольких машин.