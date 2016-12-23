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Нацбанк Казахстана проводит проверку в ЕНПФ

23.12.2016 13:02   655   0

С 21 декабря проводится проверка деятельности акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» с участием Национального банка Республики Казахстан.    

Проверка осуществляется по операциям, совершенным акционерным обществом ЕНПФ в отношении инвестирования собственных активов. Собственные активы АО «ЕНПФ» формируются за счет его капитала и результатов хозяйственной деятельности. Управление собственными активами осуществляется АО «ЕНПФ» самостоятельно.

«Пенсионные накопления граждан отделены от баланса АО «ЕНПФ» и учитываются раздельно. Инвестирование пенсионных накоплений осуществляется Нацбанком исключительно по направлениям, одобренным Советом по управлению Национальным фондом Республики Казахстан на 2016 год. При этом в 2016 году не предусматривается инвестирование пенсионных активов в финансовые инструменты частных компаний реального сектора экономики», - говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

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Как отмечается, Национальный банк не вправе комментировать действия правоохранительных органов. Правовая оценка ситуации будет дана по окончании проверки и вынесения соответствующих процессуальных решений. По итогам 11 месяцев 2016 года доходность пенсионных активов составила 8,15% при уровне инфляции в этот период в размере 7,5%, что обеспечивает полную защиту пенсионных накоплений от инфляции.

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Напомним, ранее ЕНПФ опроверг информацию о хищениях средств, а также прокомментировал  облигаций ТОО «Бузгул Аурум».

 

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