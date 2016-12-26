Нацбанк подтвердил предоставление займа Qazkom в 400 млрд тенге

Национальный Банк подтвердил предоставление Qazkom займа в размере 400,8 млрд тенге для прддержания ликвидности, сообщает пресс-служба регулятора.

"Правление Национального Банка ранее приняло решение о предоставлении АО «Казкоммерцбанк» краткосрочного финансирования на сумму 400,8 млрд тенге, учитывая системную значимость банка. Заем предоставлен в целях обеспечения дополнительного запаса ликвидности для исполнения обязательств перед клиентами банка", - говорится в распросраненном пресс-релизе.

Далее говорится, что АО «Казкоммерцбанк» выполняет регуляторные требования и исполняет обязательства клиентов в полном объеме.

"На сегодняшний день банк располагает достаточным объемом ликвидных активов, что позволило ему осуществить частичное досрочное погашение займа. АО «Казкоммерцбанк» возвращена Национальному Банку половина от ранее выделенных средств.

В настоящее время увеличение капитала банков является одним из приоритетных направлений повышения конкурентоспособности банковского сектора. В связи с этим Национальным Банком в рамках текущего надзорного процесса ведутся переговоры с акционерами, в том числе АО «Казкоммерцбанк», по повышению уровня капитализации", - указывается в сообщении Нацбанка.

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