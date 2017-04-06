Нацбанк прокомментировал передачу ФПК правительству

Во избежание конфликта интересов, возникших в результате разработки комплекса мер по оздоровлению банковского сектора, Национальный Банк РК перекладывает часть своих полномочий на плечи правительства. Отвечая на запрос «Къ», регулятор объяснил причины своих действий.

Еще в феврале текущего года, выступая в ходе пленарного заседания в верхней палате парламента РК, министр юстиции Марат Бекетаев сообщил о передаче Фонда проблемных кредитов (ФПК), ранее находившегося в ведении главного финрегулятора, в правительство РК. «В части совершенствования банковского законодательства в целях реализации поручения главы государства, обозначенного в Послании народу Казахстана от 31 января 2017 года, законопроектом предусмотрены меры по оздоровлению банковского сектора. В частности, предполагается передача Фонда проблемных кредитов от Национального банка правительству», — подчеркнул, в частности, министр, представляя сенаторам проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского, банковского законодательства и улучшения условий ведения предпринимательской деятельности». Однако сегодня по-прежнему остается немало вопросов, связанных с ФПК.

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Причинно-следственная связь

Выясняя причины передачи ФПК правительству, «Къ» обратился с запросом в Национальный Банк РК. В ответе регулятора отмечено, что данное решение связано с поручением главы государства Национальному банку вывести из-под своего контроля ряд инфраструктурных организаций финансового рынка, в том числе ФПК, дабы избежать конфликта интересов.

«Необходимость смены собственника ФПК обусловлена наличием потенциального конфликта интересов, поскольку Национальный банк, как регулятор банков, не должен являться прямо или косвенно акционером ФПК, роль которого заключается в улучшении качества активов банков. Вопрос собственности ФПК также неоднократно поднимался различными международными экспертами, которые особенно отмечали отсутствие примеров, когда подобные государственные компании по приобретению токсичных активов находились в собственности центральных банков и их политика целиком определялась регулятором, что приводит к конфликту интересов между регулятором и компанией по управлению плохими активами», — отметил начальник управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Нацбанка РК Александр Терентьев в ответ на запрос «Къ».

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При этом, по его словам, международные эксперты подчеркивали положительный опыт стран, где собственником компаний по управлению неработающими активами являлось правительство (например, Корея, Малайзия, Швеция, Ирландия др.). Такая форма контроля над фондами позволяет избегать конфликта интересов для центрального банка и принимать более гибкие решения в части применения наиболее эффективных инструментов.

Также, по мнению эксперта, в дальнейшем было бы целесообразно обеспечить и вовлечение активов, выкупаемых ФПК, в экономический оборот в рамках проектов государственно-частного партнерства, в том числе региональных программ развития. «Поэтому видится более целесообразным передача ФПК правительству», — резюмирует эксперт.

Кто на новенького?

Кроме того, в рамках вступивших в силу 11 марта 2017 года изменений в законодательстве РК предусмотрена и смена собственника ФПК в пользу правительства. Пока преемником финрегулятора по контролю ФПК станет Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК. Однако, по словам г-на Терентьева, «Национальный банк осуществит передачу акций ФПК правительству РК в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК. Уполномоченный орган, ответственный за деятельность ФПК, будет определен постановлением правительства РК».

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Вместе с тем напомним, что Нацбанк также согласует с правительством перечень банков, у которых ФПК намерен выкупать «плохой» портфель. В частности, согласно ответу регулятора в перечень будут включены БВУ «с учетом их системной значимости для финансовой системы и экономики страны, а также с учетом реализации социальных целей в части кредитования населения и осуществления статуса платежного агента».

В свою очередь аналитики финансового сектора напоминают, что согласно концепции ФПК в первую очередь будет осуществляться выкуп проблемных активов тех банков, у которых доля просроченных займов превышает 10%. При этом такие банки должны быть значимыми для финансовой системы Казахстана. «Суммарная доля просроченных кредитов свыше 90 дней у всех БВУ составила 8,3% на январь 2017 года. Сейчас сложно сказать, какие банки воспользуются услугами ФПК. Теоретически это могут быть Народный банк, АТФБанк, АзияКредит Банк, Kaspi Bank, Банк ЦентрКредит и другие», — предположил аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов.

Однако пока тем самым счастливчиком, кому достанется значительная доля из средств, выделенных на оздоровление банковского сектора, по-прежнему остается Qazkom. Пока этот банк получил заем в размере 200 млрд тенге, подав ходатайство в Нацбанк РК. Стоит отметить, что впервые информация о выделении ФПК 2,1 трлн тенге была озвучена 13 февраля на заседании правительства министром финансов РК Бахытом Султановым, представлявшим в тот день проект уточненного республиканского бюджета на 2017–2019 годы. А уже в середине марта в ряде зарубежных изданий появилось сообщение со ссылкой на зампреда Нацбанка РК Олега Смолякова, по словам которого средства, которые планируется выделить из ФПК, будут направлены на то, чтобы «отцепить портфель БТА от Казкома». Правда, в этот раз речь шла уже о 2,4 трлн тенге ($7,5 млрд).

Как бы то ни было, инвестиционные компании уже оценили перспективы Народного банка, поглощающего Qazkom. «Данная сделка улучшит и дополнит активы Народного банка, а также расширит его долю на рынке. На данный момент на два крупнейших банка приходится 37% активов всей банковской системы Казахстана. После завершения сделки руководство банка в текущем году ожидает увеличения чистой прибыли до 140 млрд тенге против 131,4 млрд в 2016 году», — отмечает в комментариях изданиям директор департамента аналитики АО «Фридом Финанс» Ерлан Абдикаримов.

К слову, попытки оздоровить Казком предпринимаются уже не первый раз. Два года назад ФПК уже предоставлял этому банку заем в размере 250 млрд тенге сроком на 10 лет по ставке 3% после поглощения Казкомом БТА. Согласно статистике ФПК по обусловленному финансированию, по состоянию на 31.12.2015 года АО «Казкоммерцбанк» было осуществлено полное освоение вклада, размещенного фондом (табл. 1).

Наименование банка

Дата размещения вклада

Сумма вклада, тенге

Сумма освоения денег

Процент освоения банком денег

АО «Казкоммерцбанк»

29.06.2015

250 000 000 000

250 000 000 000

100%

Что касается Народного банка, то, судя по всему, ситуация, в целом, остается для него весьма благоприятной. На сегодняшний день, по данным Народного банка, его чистый доход в 2016-м по сравнению с 2015 годом вырос на 9,2%, до 131,4 млрд тенге, а активы увеличились на 20,1% по сравнению с 2015-м в результате роста депозитной базы банка и составили 5349 млрд тенге. Собственный капитал повысился на 25,6%. Чистый процентный доход поднялся на 14,5%.

Доля просроченных кредитов (более 90 дней) снизилась до 10,2% за счет списания полностью обеспеченных провизиями просроченных займов, погашения задолженности корпоративными клиентами и благодаря росту объема кредитного портфеля. И все это на фоне в целом ухудшающегося положения банковской системы.

Впрочем, по мнению отдельных экспертов, средства, выделенные ФПК на оздоровление банковского сектора, не решат проблему целиком, а лишь придадут ему новый импульс. Для того чтобы ситуация поменялась в корне, необходимо пересмотреть подходы к риск-менеджменту, иначе ситуация все больше будет напоминать попытки врача реанимировать мертвое тело.