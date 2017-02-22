Нацбанк РК: инфляция в Казахстане в течение 2017 года составит 6-8%

Национальный банк завершил очередной прогнозный раунд «январь-февраль 2017 года». Прогнозный период с 1 квартала 2017 года по 3 квартал 2018 года. Сообщается, что годовая инфляция в Казахстане в течение 2017 года будет находиться в целевом коридоре 6-8% (6,5-7% к концу 2017 года), а в 2018 году начнет плавное вхождение в целевой коридор 5-7%.

«Замедление инфляции будет происходить в результате снижения инфляционных ожиданий, повышения стабильности и предсказуемости ситуации на внутреннем денежном рынке, а также проведения умеренно-сдерживающей денежно-кредитной политики в 2017 году», - указывается в сообщении.

Основные риски инфляции связаны с высокими темпами роста цен производителей, существенным ростом реальных заработных плат в основных секторах экономики в 4 квартале 2016 года. В свою очередь, при реализации сценария 40 долларов США за баррель годовая инфляция будет находиться ближе к верхней границе целевого коридора в 2017 году (7,5-8% к концу 2017 года).

«Годовая инфляция в январе 2017 года замедлилась и составила 7,9%, войдя в пределы целевого коридора, как прогнозировалось ранее Национальным Банком. В структуре инфляции продолжилось снижение годовых темпов роста цен на продовольственные товары с 9,7% до 9%, непродовольственные товары – с 9,5% до 9,2%, платные услуги – с 6,1% до 5,3%», - отметил директор департамента исследований и статистики НБРК Виталий Тутушкин. По его словам, инфляция за январь 2017 года составила 0,8%, что значительно ниже показателя аналогичного периода 2016 года. «Это, в целом, соответствует инфляционным тенденциям в начале года, - отметил он. - Более высокий рост цен по отдельным составляющим инфляции не несет рисков ускорения общего уровня потребительских цен и будет компенсироваться умеренной ценовой динамикой по другим потребительским товарам и услугам».

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Также представители Нацбанка сообщили, что краткосрочный экономический индикатор, характеризующий тенденции развития базовых отраслей в январе 2017 года составил 3,8% в годовом выражении, что является максимальным показателем с декабря 2013 года. Так, за 12 месяцев 2016 года рост данного показателя с накопленным итогом составил 0,8% в годовом выражении.

«Темпы экономического роста ускорятся в 2017 году до 2,2%, в 2018 году – до 4,7%. Положительный вклад в динамику ВВП внесет рост реального экспорта, что связано со стабилизацией цен на энергоресурсы, восстановлением внешнего спроса и ростом объемов добычи нефти», – сказал Тутушкин. По его словам, ожидается умеренное восстановление внутреннего потребления на фоне постепенной адаптации населения и предприятий к новым условиям, стабилизации ситуации на валютном рынке, снижения инфляции и уровня долларизации. «Продолжение реализации государственных программ будет способствовать росту инвестиций и развитию ненефтяных отраслей экономики. В целом, позитивные оценки дальнейшего развития экономики Казахстана, включая постепенное снижение инфляции и восстановление деловой активности, позволили Национальному Банку принять решение о снижении базовой ставки до 11%», – резюмировал он.

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