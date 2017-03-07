Нацбанк РК: по итогам января 2017 года инфляция в РК составила 7,9%

НБ РК пересмотрел прогнозы по ряду ключевых макроэкономических показателей в более благоприятную сторону. Об этом в интервью газете «Казахстанская Правда» в рамках спецпроекта «Национальный Банк информирует, комментирует, разъясняет» сообщил директор Департамента исследований и статистики Национального Банка Казахстана Виталий Тутушкин.

Тутушкин отметил, что Национальный Банк пересмотрел собственные прогнозы по ряду ключевых макроэкономических показателей, в основном в более благоприятную сторону. «Между тем, целевые ориентиры по инфляции остались прежними: 2017 год – 6-8%, 2018 год – 5-7%, 2019 год – 4-6% с дальнейшим ее замедлением до 4% к 2020 году», – сказал он.

Он рассказал, что при разработке денежно-кредитной политики и составлении прогнозов макроэкономических переменных Национальный Банк учитывает сценарии развития экономики при различных ценах на нефть. «Действительно, в рамках прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы и республиканского бюджета на 2017-2019 годы сценарные варианты были повышены в сторону более высоких цен на нефть и составляют $45–$50–$55 за баррель, тогда как предыдущие прогнозы рассчитывались при сценариях $30–$35–$40 за баррель, – сказал он. – Соответственно, по сравнению с предыдущими прогнозами ожидается не только более высокий рост экономики, но и изменение практически всех других макроэкономических показателей».

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Снижение инфляции должно происходить постепенно – Нацбанк РК

Виталий Тутушкин отметил, что «по итогам января 2017 года инфляция в Республике Казахстан составила 7,9% в годовом выражении, войдя в пределы целевого коридора, как прогнозировалось ранее Национальным Банком». В январе в структуре инфляции, по его словам, продолжилось снижение годовых темпов роста цен на продовольственные товары до 9%, непродовольственные товары – до 9,2%, платные услуги – до 5,3%.

«К числу основных факторов, которые будут определять динамику инфляции в текущем году, относятся восстановление и рост внутреннего потребления, бюджетная политика государства, динамика доходов и потребительская активность, а также инфляционные ожидания населения, – уточнил Тутушкин. – По оценкам Национального Банка, при отсутствии значительных внешних и внутренних шоков и сохранении текущих условий на товарных и валютных рынках уровень годовой инфляции будет устойчиво находиться внутри целевого коридора 6-8% на протяжении всего 2017 года. На конец текущего года наши ожидания по инфляции складываются на уровне 6,5-7,0% при сценарии мировой цены на нефть в $50 за баррель и 7,5-8,0% при сценарии мировой цены на нефть в $40 за баррель».

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По словам представителя НБ РК, «существенным риском для выхода инфляции из целевого коридора является резкое снижение цен на нефть, однако значительное изменение ситуации в связи с решением о сокращении объемов добычи нефти странами, как входящими в ОПЕК, так и не являющимися его членами, не ожидается». В целом, международные организации также прогнозируют, что цена на нефть в 2017 году будет не ниже уровня предыдущего года, добавил Тутушкин.

«На самом деле, снижение и, что не менее важно, стабилизация инфляции в условиях Казахстана является достаточно непростой задачей. При этом необходимо понимать, что принятие жестких мер по резкому ограничению инфляции в короткие сроки будет оказывать негативное влияние на экономику, приводя к негативным долгосрочным последствиям. Поэтому снижение инфляции должно происходить постепенно, ее замедление до 3-4% в год может быть обеспечено только совместными и скоординированными усилиями Национального Банка, Правительства и местных исполнительных органов», – подытожил Тутушкин.

Также Виталий Тутушкин рассказал о перспективах экономического роста страны на 2017 год.

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В. Тутушкин рассказал, что при разработке прогнозов по ВВП Национальный Банк использует, как оперативные и отчетные официальные данные развития отраслей экономики, так и результаты проведения собственных опросов населения и субъектов бизнеса. Кроме того, по его словам, «в прогнозах используются ожидания по развитию внешнего сектора и принятые правительством дополнительные антикризисные меры по стимулированию экономики».

«В совокупности влияние этих факторов, по оценкам Национального Банка, на рост ВВП Казахстана в 2017 году составит 1,5-2% при мировой цене на нефть $40 за баррель и 2-2,2% при цене на нефть $50 за баррель», – сказал Тутушкин.

Он добавил, что «положительный вклад в динамику ВВП внесет рост реального экспорта, что связано со стабилизацией цен на энергоресурсы на новом более высоком уровне, восстановлением внешнего спроса и ростом объемов добычи нефти, в том числе на месторождении Кашаган». «Ожидается умеренное восстановление внутреннего потребления ввиду адаптации населения и предприятий к новым условиям, стабилизации и повышения предсказуемости ситуации на валютном рынке, снижения инфляции и инфляционных ожиданий, а также уровня долларизации. Продолжение реализации государственных программ будет способствовать росту инвестиций и развитию ненефтяных отраслей экономики – таких как сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, строительство. Прогнозы Национального Банка по росту экономики Казахстана могут уточняться, но при условии сохранения текущей макроэкономической ситуации и отсутствии шоков кардинальных изменений в прогнозах не ожидается», – сообщил В.Тутушкин.

В 2017 году в Казахстане ожидается улучшение деловой активности

Тутушкин напомнил, что Национальный Банк с 2000 года ежеквартально через территориальные филиалы проводит опрос руководителей предприятий для обследования делового климата в реальном секторе экономики страны. Он рассказал, что в январе 2017 года проведен очередной опрос в целях оценки ситуации в реальном секторе экономики по результатам 4 квартала 2016 года. В этом опросе приняло участие 2836 предприятий, в том числе 1504 крупных и средних предприятий.

«Результаты мониторинга свидетельствуют о переходе экономики к восстановительной фазе роста. В 4 квартале 2016 года выросла деловая и инвестиционная активность предприятий. Это сопровождается увеличением доли предприятий, финансирующих инвестиции. Несмотря на то, что большая часть предприятий традиционно использует на эти цели собственные средства, рост доли кредитов банков в финансировании инвестиций также отмечается», – проинформировал представитель НБ РК.

По его словам, среди значимых результатов исследования следует отметить ослабление негативного влияния, связанного со снижением спроса на готовую продукцию. «Причиной данного ослабления послужила адаптация экономических агентов к новым экономическим условиям, - пояснил Тутушкин. - Кроме того, улучшились показатели рентабельности предприятий реального сектора экономики за счет роста прибыльности в горнодобывающей промышленности. Доля высокорентабельных предприятий практически не изменилась, но выросла доля предприятий со средней рентабельностью продаж. Согласно данным опросов предприятий, продолжается тенденция к снижению негативного влияния изменения обменного курса тенге к иностранным валютам на хозяйственную деятельность предприятий. Основной причиной улучшения ситуации является стабилизация ситуации на валютном рынке и постепенная адаптация субъектов реальной экономики к режиму свободно плавающего обменного курса тенге»

Он также рассказал о композитном опережающем индикаторе (КОИ), который рассчитывается НБРК на основе конъюнктурных опросов предприятий реального сектора экономики с учетом ряда макроэкономических показателей. «То, что значение КОИ находится в области роста относительно долгосрочного тренда на протяжении трех кварталов подряд (со второго квартала по четвертый квартал 2016 года), указывает на переход экономического цикла в фазу роста и свидетельствует о восстановлении экономической активности и улучшении ситуации в экономике», – сказал В.Тутушкин.

«В целом, в 2017 году ожидается улучшение деловой активности, постепенное восстановление внутреннего потребления ввиду адаптации населения и участников рынка к новым экономическим условиям. Положительный вклад в экономическое развитие окажет продолжение реализации государственных программ диверсификации и стимулирования экономики», – резюмировал представитель Национального Банка РК.