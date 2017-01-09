Нацбанк РК сохранил базовую ставку на уровне 12% с коридором +/-1%

Национальный Банк Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 12% с коридором +/- 1%.
«Несмотря на то, что инфляция по итогам 2016 года превысила установленный коридор, достижение целевых параметров ожидается в ближайшие один - два месяца. На фоне ослабления факторов, способствующих ее ускорению или волатильности, некоторого восстановления деловой активности в стране снижения неопределенности на мировых рынках и относительного улучшения условий торговли в последние месяцы 2016 года, повышается вероятность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики по мере подтверждения тренда макроэкономическими данными», - говорится в сообщении регулятора.
Глава финансового регулятора Данияр Акишев уточнил, что «ставки по операциям предоставления ликвидности составляют 13%, а по операциям изъятия ликвидности — 11%».
Годовая инфляция за 2016 год составила 8,5%, что соответствует оценкам Национального Банка и предыдущим заявлениям, что по итогам 2016 года годовая инфляция приблизится к верхней границе целевого коридора 6-8%. Согласно текущим оценкам Национального Банка, втечение января - февраля
инфляция войдет в пределы целевого коридора. В последующие месяцы 2017 года инфляция не продемонстрирует значительного снижения, тем не менее, при отсутствии негативных шоков, будет находиться в нутри целевого коридора. На конец 2017 года годовая инфляция ожидается в пределах 7,3 - 7,7%.
Краткосрочный экономический индикатор, отражающий развитие базовых отраслей экономики, в январе - ноябре 2016 года составил 100,5%, что соответствует тенденци и улучшения деловой активности.