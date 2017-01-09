Нацбанк РК сохранил базовую ставку на уровне 12% с коридором +/-1%

Годовая инфляция за 2016 год составила 8,5%, что соответствует оценкам Национального Банка и предыдущим заявлениям, что по итогам 2016 года годовая инфляция приблизится к верхней границе целевого коридора 6-8%. Согласно текущим оценкам Национального Банка, втечение января - февраля

инфляция войдет в пределы целевого коридора. В последующие месяцы 2017 года инфляция не продемонстрирует значительного снижения, тем не менее, при отсутствии негативных шоков, будет находиться в нутри целевого коридора. На конец 2017 года годовая инфляция ожидается в пределах 7,3 - 7,7%.