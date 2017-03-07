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Нацбанк РК сообщил о завершении программы рефинансирования 1 апреля

07.03.2017 12:40   732   0
Казахстанцам, претендующим на реструктуризацию ипотечных кредитов, рекомендуется поспешить, так как период освоения средств госпрограммы банками завершается 1 апреля 2017 года, сообщает пресс-служба НБРК со ссылкой на спецпроект «Национальный банк информирует, комментирует, разъясняет» в газете «Казахстанская правда».
 
Как отмечают в НБ РК, регулятор проанализировал статистику и изучил обращения ипотечных заемщиков и по итогам этой работы решил оказать помощь клиентам банков, получившим займы в период с 2004 по 2009 годы, поскольку в общем объеме проблемных ипотечных займов наибольшая доля приходится именно на данный период (82%). 
 
Как многие помнят, в те годы система защиты прав потребителей финансовых услуг только проходила становление, банки активно кредитовали население, не предъявляя достаточных требований к платежеспособности заемщиков, акцентируя внимание на таком моменте, как стоимость обеспечения. К сожалению, многие заемщики неверно рассчитали свои финансовые возможности по обслуживанию займов, а завышенные цены на недвижимость с тех пор снизились в несколько раз. 
 
В целях обеспечения прозрачности реализации программы рефинансирования ипотечных жилищных займов/ипотечных займов при ее разработке была создана межведомственная рабочая группа. В состав рабочей группы наряду со специалистами Нацбанка вошли представители государственных органов, политических партий и различных общественных объединений. Для оказания помощи действительно нуждающимся заемщикам программой были определены четкие критерии займов, которые подлежат рефинансированию. 
 
В частности, принято решение о рефинансировании ипотечных жилищных и ипотечных займов с остатком задолженности по основному долгу не более 36,5 млн. тенге по состоянию на 1 января 2015 года.
 
Для оказания содействия заемщикам из числа социально уязвимых слоев населения (СУСН), данная категория заемщиков была освобождена от уплаты государственной пошлины, присужденной судом при взыскании задолженности по займу в пользу банка, а рефинансирование проблемных валютных займов решено производить по официальному курсу Нацбанка, установленному на 18.08.2015 г. (188,35 тенге за 1 доллар США). 
 
В настоящее время заемщики по инициативе Нацбанка освобождены от уплаты налогов, возникающих при рефинансировании займов по условиям программы. По состоянию на 1 марта 2017 года в банки подано 27 099 заявок на рефинансирование ипотеки, из них одобрены 20 473 заявки на сумму 123,8 млрд. тенге.
 
В Национальном банке напоминают, что период освоения выделенных для реализации программы денег завершается 1 апреля 2017 года. Однако возможность рефинансировать ипотечные займы сохраняется и после этого срока. Так, еще в течение 10 лет займы могут рефинансироваться за счет денег, поступающих от погашения ранее рефинансированных займов.
 
 
 
 
 
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Вопрос дня
Из ЕНПФ выделят 50 млрд тенге на поддержку железнодорожной отрасли. Таким образом в МИР планируют решить проблему нехватки грузовых вагонов и увеличить их экспорт. Как Вы к этому относитесь?
  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты

  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана
    35

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям
    11

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем
    404

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты
    95

Цифра дня
Более 1
трлн тенге
Выделит Правительство РК для оздоровления банковского сектора
Цитата дня
Уголовное преследование должно осуществляться строго в рамках законодательства. Нельзя задерживать граждан без веских обоснований и доказательств
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
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