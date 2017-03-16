Нацбанк РК внедрит доверительное управление пенсионными активами

Доверительное управление пенсионными активами широко используется в международной практике. Как пояснили в комментариях «Къ» эксперты Национального банка РК, именно эту практику и будет внедрять регулятор в ближайшее время.

Вопрос о передаче активов управляющим компаниям ставится уже не первый год. Но лишь совсем недавно финрегулятор все же обмолвился о возможности привлечения к управлению накоплениями граждан иностранных компаний, что моментально вызвало массу вопросов у активной части общества страны. Но в целом Нацбанк не торопится, предпочитая детализировать вопрос со всех сторон. Потому неудивительно, что и запрос от «Къ» готовился экспертами Нацбанка довольно долго.

Доверяй, но и проверяй

Вместе с тем, отвечая на вопросы «Къ», финрегулятор признал, что рассматривает возможность привлечения зарубежных управляющих компаний, имеющих обширный опыт инвестиционного управления активами на международных финансовых рынках.

Основными требованиями, предъявляемыми к потенциальным управляющим, будут являться:

- наличие опыта работы с финансовыми инструментами, в которые предполагается инвестировать пенсионные активы;

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- значительный размер совокупных активов клиентов под управлением как в целом, так и по рассматриваемым мандатам;

- положительные исторические результаты управления активами;

- высокий кредитный статус организации;

- наличие эффективной системы управления рисками и контроля инвестиционного процесса и другие немаловажные моменты.

Кроме того, станет возможным наращивание инвестиционного потенциала через использование опыта, аналитических материалов, исследований и технических ресурсов внешних управляющих и, как следствие, увеличение общей доходности пенсионных активов.

При этом выбор зарубежных компаний будет осуществляться путем открытого конкурса по аналогии с привлечением зарубежных компаний для управления частью золотовалютных активов и активов Национального фонда РК. Процедура выбора будет проводиться по специально разработанному действующему порядку, утвержденному правлением Национального банка, путем оценки соответствия предложений потенциальных управляющих ряду критериев, включая указанные выше, и их сравнительного анализа, что позволит обеспечить выбор наилучших компаний для достижения целевых ориентиров управления активами.

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По утверждению регулятора, доверительное управление активами широко используется в международной практике. «В целом успешность программы внешнего управления пенсионными активами базируется на мониторинге соблюдения управляющими установленных ориентиров как по доходности, так и по рискам и оценке эффективности их деятельности, которые Национальный банк будет проводить на постоянной основе», - отмечено в комментариях на вопросы «Къ».

Задел на будущее

Между тем стоит отметить, что в Казахстане все больше внимания уделяется многоуровневой пенсионной системе. Как отметила на днях в ходе пресс-конференции в правительстве министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, модернизация пенсионной системы преследует цель сформировать многоуровневую систему, которая в свою очередь является более устойчивой и позволяет получать адекватные размеры пенсий. Но проекты на будущее вполне оправданны, если вспомнить утверждение, некогда сделанное английским премьером Уинстоном Черчиллем: «Уже сегодня можно делать то, о чем другие будут думать лишь завтра». Так вот, и отечественные политики, исходя из этого предположения, планируют полный переход на систему с тремя источниками финансирования уже к 2020 году.

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Впрочем, пока новшество касается лишь части выплат в размере 5% от заработной платы, которые работодатель будет платить за своего работника. Кроме того, с 1 июля 2017 года и солидарная, и базовая пенсии будут повышены на 20% по отношению к 2016 году. С 1 января 2018 года базовые пенсии, пособия по инвалидности, по потере кормильца будут повышены на 16%. С 1 июля 2018 года будет изменена методология назначения базовой пенсии: теперь базовая пенсия будет назначаться в зависимости от стажа участия граждан в пенсионной системе. «Мы ожидаем, что с 1 июля 2018 года средний размер пенсий будет увеличен на 45% по отношению к 2016 году», – отметила, в частности, министр.

Инвестиции в квазигосударственный сектор

В свою очередь, выступая на расширенной коллегии Министерства по инвестициям и развитию РК, первый вице-министр Альберт Рау пояснил, что в 2017 году одним из вариантов сохранения и приумножения пенсионных активов может стать железнодорожная отрасль, куда планируется вложить 50 млрд тенге из средств ЕНПФ.

Но, как утверждает Нацбанк РК, поддержка железной дороги не единственное направление для инвестирования. «На сегодняшний день в рамках направлений инвестирования пенсионных активов ЕНПФ на 2017 год рассматривается возможность финансирования квазигосударственных организаций, которые в свою очередь будут финансировать ряд конкретных проектов в Казахстане, в том числе закупки отечественных грузовых вагонов. Финансирование предложенных проектов за счет пенсионных активов ЕНПФ осуществляется исключительно путем приобретения обусловленных облигаций квазигосударственных организаций с установленным сроком обращения и рыночной ставкой вознаграждения. Это обеспечивает возвратность вложенных средств и получение инвестиционного дохода. Окончательные решения по направлениям инвестирования пенсионных активов ЕНПФ на 2017 год еще не приняты.

Предложения находятся на рассмотрении членов Совета по управлению Национальным фондом РК. При этом конкретные проекты квазигосударственных организаций и объемы их финансирования также планируется утвердить на уровне правительства РК», - говорится в ответе Нацбанка.

Помимо квазигосударственного сектора регулятор также рассматривает возможность инвестирования пенсионных активов ЕНПФ на рыночных условиях в облигации международных финансовых организаций: ЕБРР, Азиатского банка развития, Международной финансовой корпорации. В Нацбанке особо подчеркивают, что инвестирование пенсионных активов ЕНПФ осуществляется в интересах вкладчиков в строгом соответствии с условиями и ограничениями, установленными Инвестиционной декларацией ЕНПФ.