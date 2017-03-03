Нацбанк снова поднял вопрос о передаче пенсионных активов в управление частным компаниям

По-прежнему актуальной и животрепещущей темой остаются два вопроса: о передаче пенсионных накоплений граждан страны в управление частным компаниям и оздоровление финансового сектора страны в целом. Эксперты «Къ» отмечают, что в любом случае для сохранения и пополнения пенсионных накоплений людей важны несколько принципов: надежность вложений, диверсификация и контроль над средствами.

Вопрос о передаче пенсионных накоплений казахстанцев частным управляющим компаниям муссируется уже не первый год. Еще пару лет назад аналитики ратовали за то, чтобы управляющие компании покрывали убытки ЕНПФ за свой счет. В целом мнений было немало. Эксперты ломали копья на дискуссионных площадках и в социальных сетях. Но, как обычно, воз поныне там. Ни тогда, ни сейчас регулятор не торопится и тщательно изучает возможности передачи пенсионных активов ЕНПФ в доверительное управление.

Чьи руки «чище», тому и управление

Тем не менее несколько дней назад глава Нацбанка РК Данияр Акишев в интервью «Казахстанской правде» высказал мысль о необходимости восстановить принципы конкуренции при выборе как моделей инвестирования, так и институтов управления пенсионными активами. «Сейчас у вкладчиков отсутствует выбор. Перечисление пенсионных накоплений осуществляется в ЕНПФ, нет возможности выбрать организацию для управления пенсионными деньгами, нет возможности выбрать инвестиционную стратегию. Именно поэтому мы активно работаем по реализации поручения главы государства по передаче функций управления пенсионными активами частным и зарубежным компаниям», - пояснил, в частности, г-н Акишев.

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Между тем, по словам финансового эксперта компании «Аналитика Онлайн Казахстан» Михаила Цоя, требования к управляющим компаниям были утверждены еще в 2013 году и назывались «Правила выбора управляющих инвестиционным портфелем, включая требования к ним, при поручении им совершать действия, необходимые для управления пенсионными активами ЕНПФ». В тот момент главой Нацбанка РК только стал Кайрат Келимбетов.

«При всем огромном списке требований к управляющей компании я считаю, что Нацбанк первостепенно обратит внимание на результаты управления активами за последние годы, размер собственного капитала компании, а также на опыт и профессионализм команды», - отмечает в комментариях «Къ» эксперт.

В то же время, по его мнению, нет принципиальной разницы, кому именно вверять в управление пенсионные накопления казахстанцев. «На мой взгляд, риски что с казахстанскими управляющими компаниями, что с иностранными одинаковы. Но если управляющих будет несколько и даже более, я уверен: результаты будут куда лучше нынешних. Это подтверждает мировая практика», - резюмирует Михаил Цой.

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В свою очередь аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман в комментариях «Къ» подчеркивает, что основными принципами работы для управляющих компаний НПФ являются: надежность вложений, диверсификация и контроль за ними. В этом плане, считает эксперт, может быть использован опыт России, где во многом схожая с казахстанской финансовая система.

«Для управляющих компаний (УК) необходим значимый объем активов под управлением и объем собственных средств. В России последний момент составляет порядка 15 млн рублей с 1 марта 2017 года. Кроме того, необходима высокая квалификация ведущих сотрудников, которая подтверждается профессиональными сертификатами ФСФР. Отделение от УК функции хранения ценных бумаг, которую выполняют спецдепозитарии, контролирующие и все операции УК.

УК имеют ограничения в направлениях инвестирования. Приоритет отдается надежным активам с фиксированной доходностью. Это, например, облигации государства, субъектов федерации в России, высокорейтинговых компаний, банковские депозиты, ипотечные ценные бумаги. Вложения в более доходные, но рискованные инструменты (акции, валюта) должны быть сбалансированы по доле и объемам таким образом, чтобы риски покрывались доходами от надежных инструментов. Закон устанавливает максимальную долю того или иного вида активов в портфеле УК. Диверсификация инвестиций между различными видами ценных бумаг, отраслями и эмитентами помогает управляющим компаниям обеспечивать приемлемую доходность при ограниченном риске», - рассказал Марк Гойхман.

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По его мнению, при соблюдении таких законодательных требований, единых для казахстанских и иностранных компаний, и постоянном контроле за их выполнением и финансовым состоянием УК и фондов риски передачи пенсионных средств им от ЕНПФ минимизируются.

Оздоровление финансового сектора в пике реформ

Вместе с тем до сих пор на слуху вопрос передачи АО «Фонд проблемных активов» от Национального банка РК правительству страны. Вкратце напомним, соответствующую законодательную норму еще неделю назад утвердил сенат на очередном пленарном заседании. По словам заместителя председателя Нацбанка Олега Смолякова, во-первых, такой подход соответствует мировой практике, во-вторых, связан с одной и задач самого фонда – вовлечением активов в реальный оборот.

«…Если посмотреть всю международную практику, подобные фонды все финансируются в основном государством. Потому что это ближе к функциям государства, это фискальные расходы. Мы, как Национальный банк, только эмитент денег, и это правильно, чтобы правительство было акционером», - отметил г-н Смоляков, при этом особо подчеркнув, что главная задача фонда остается неизменной – это оздоровление банковского сектора.

Аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман уверен, что передача Фонда проблемных кредитов (ФПК) от Нацбанка в ведение правительства все же имеет определенную логику, хотя бы в том, что касается источников пополнения фонда. «Передача основным поставщиком средств для него становится бюджет. И если финансирование бюджетное, то с организационной точки зрения есть смысл в том, чтобы фонд и контролировался правительством», - пояснил «Къ»эксперт. Однако при этом он подчеркивает, что в данном вопросе есть свой потенциальный управленческий риск. Ведь фонд предназначен для докапитализации банков, санирования кредитных учреждений.

«Нацбанк находится в самой банковской системе, выступает ее регулятором, владеет нюансами оперативной информации. Поэтому он лучше приспособлен для принятия решений о выборе конкретных направлений для эффективного использования средств фонда, дальнейшего сопровождения данных процедур. Может возникнуть некоторое административное противоречие между стратегическим контролем со стороны правительства и текущей деятельностью по рефинансированию кредитов. Компромиссным вариантом могло бы стать следующее. Стратегические решения принимаются правительством по представлению Нацбанка. Правительство как «хозяин» ФПК делегирует Нацбанку полномочия по текущей работе со средствами фонда», - отмечает аналитик Марк Гойхман.

СПРАВКА:

Статистика

По данным ЕНПФ, общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 февраля 2017 года составила 6,71 трлн тенге. Количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) вкладчиков по обязательным профессиональным пенсионным взносам составило 421,25 тыс. единиц, а по добровольным пенсионным взносам – 38,99 тыс. единиц.

Сумма чистого инвестиционного дохода, начисленного на ИПС вкладчиков с начала 2017 года, составила 10,79 млрд тенге.

За январь 2017 года сумма пенсионных выплат из ЕНПФ составила 43,14 млрд тенге, в том числе переводы в страховые организации - 2,09 млрд тенге.