Нацбанк: тенденция консолидации банковского сектора характерна для многих стран

Национальный банк РК прокомментировал предстоящую сделку между ККБ и Народным банком. В частности, в официальном пресс-релизе ведомства подчеркивается, что "в условиях продолжающейся глобализации финансовых рынков и усиления интеграционных процессов тенденция консолидации банковского сектора характерна для многих стран, в том числе и для Казахстана".

Далее сообщается, что Национальный Банк был проинформирован менеджментом и акционерами банков о начале переговорных процессов между «АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казком».

«До фактической реализации сделки банки должны получить согласие Национального Банка на смену крупных акционеров, которое возможно только в случае обеспечения защиты интересов всех депозиторов и кредиторов банков, а также наличия финансовых возможностей у новых акционеров для устойчивого развития бизнеса банков», - приводятся слова заместителя председателя Национальногро банка РК Олега Смолякова.

Помимо этого, по его словам, Национальный Банк заявляет о своей готовности осуществлять мониторинг в части исполнения обязательств финансовых институтов по соблюдению прав миноритариев каждого банка, участвующего в процессе консолидации, а также по исполнению иных сопутствующих обязательств в полном объеме.

Глава АТФ Банка прокомментировал сделку ККБ с Народным банком

«Также следует обратить внимание, что в соответствии с казахстанским законодательством сделка, обсуждаемая «АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казком», не имеет временных ограничений», - подчеркнул Смоляков. Он добавил, что «Национальный Банк продолжит политику обеспечения финансовой устойчивости банковского сектора и неукоснительного соблюдения банками требований банковского законодательства».