Нацбанк возобновил действие лицензии Delta Bank

Правление Национального банка приняло решение возобновить лицензию Delta Bank. С 29 декабря банк вновь может принимать депозиты и открывать счета физических лиц.

«29 декабря 2016 года принято постановление правления Национального банка № 318 «О возобновлении действия лицензии на проведение банковских и иных операций и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, выданной акционерному обществу «Delta Bank», в части приема депозитов, открытия банковских счетов физических лиц», - говорится в сообщении регулятора.

Как отмечает пресс-служба, постановление было принято после рассмотрения заявления и подтверждающих документов банка о проведении ряда мероприятий по улучшению качества активов, совершенствованию систем управления рисками и внутреннего контроля. Акционеры банка также взяли на себя обязательства решить проблему с ликвидностью и докапитализировать банк.

Напомним, в начале ноября Национальный банк приостановил лицензию Delta Bank из-за отдельных нарушений банковского законодательства и проблем с системами внутреннего контроля.