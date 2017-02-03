Нацбанк взялся за регулирование страховщиков

На днях Национальный банк предложил конкретизировать полномочия и условия деятельности страховых брокеров и перестраховочных организаций, выступив с инициативой внесения изменений в Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности». В связи с чем на площадке Ассоциации финансистов Казахстана были созданы рабочие группы, где и обсуждаются нововведения. Какие вопросы поднимаются на заседаниях рабочей группы и что ожидает рынок страхования/перестрахования, в интервью «Къ» рассказал член правления страховой компании «Салем» Чингис Амиржанов.

- По данным, указанным на сайте Нацбанка РК, у нас 15 официально зарегистрированных страховых брокеров. Все эти компании динамично работают на рынке?

- На самом деле не все проявляют активность. 12 компаний активно работают на рынке, другие – ТОО «Тойота Иншуранс Менеджмент (страховые брокеры)», ТОО «Страховой брокер», «e-kz.com» и ТОО «Страховой брокер RIAL» имеют лицензии, но они не так активны на рынке страхования и перестрахования. Но я думаю, что в связи с грядущими изменениями, когда вступит в силу запрет страховым компаниям напрямую работать через брокеров-нерезидентов, эти три компании будут работать активнее, потому что к ним начнут поступать запросы. Любой денежный поток, который будет проходить через фирму, естественно, будет облагаться некой комиссией за администрирование денежных потоков. На этом фоне местные страховые (перестраховочные) брокеры смогут дополнительно зарабатывать, развиваться и быть конкурентоспособными.

- Неужели на рынке возникла острая необходимость в переменах или это просто веяние моды?

- На самом деле основная идея и задача Нацбанка заключается в том, чтобы оживить местных брокеров, улучшить квалификацию специалистов рынка страхования. Дать импульс, чтобы не только страховые брокеры занимались своими проектами, но и у рядовых работников рынка был стимул развиваться дальше. К примеру, всемирно известный рынок страхования Lloyd’s of London (Лондонский Ллойд) специализируется на разных рисках. Любопытно, что к ним не может прийти любой желающий. У него есть аккредитованные брокеры, с которыми он работает. Поэтому брокеры заинтересованы в аккредитации и, естественно, доказывают LL свою квалификацию. Так рынок, собственно, и развивается.

У нас же в Казахстане на рынке страхования/перестрахования очень мало специалистов действительно высокого уровня. В основной своей массе это люди, которые привыкли работать по шаблону, вместо того чтобы действительно оценивать и понимать степень риска и уметь объяснить этот вопрос перестраховщику. А чтобы наш рынок был конкурентен, соответственно, возникает необходимость в обучении своих специалистов. Правда, повышать свой профессиональный уровень, приобретать необходимый опыт наши брокеры будут самостоятельно.

Есть еще один момент. Крупные казахстанские брокеры, участвуя в тендерах на местном рынке и неся определенные административные расходы, за перестрахованием обращаются к тем же ллойдовским брокерам, которые в свою очередь за размещение, к примеру, просят 10%. Местные брокеры тоже должны что-то заработать. Поэтому сверху они тоже накидывают 10%. Нагрузка получается уже 20%. А когда зарубежный брокер приходит напрямую на наш рынок, естественно, ни о какой дополнительной нагрузке речи уже не ведется. Их преимущество налицо. Поэтому местные брокеры говорят: «Мы здесь платим налоги, содержим штат, офис, но при этом не имеем никаких преимуществ перед иностранными брокерами». Нацбанк РК, понимая проблемы страхового рынка, сейчас своими действиями дает понять, что готов поддерживать местных брокеров, чтобы последние развивались.

- Работают ли на нашем рынке брокеры, в том числе и иностранные, которые не имеют лицензии Национального банка РК?

- У нас есть брокеры, которые только зарегистрировали представительства. Но при этом не имеют никаких счетов в Казахстане, не платят никаких налогов. Они просто представляют интересы зарубежных фирм.

- А в связи с нововведениями?

- Если изменения в законодательство РК все-таки будут внесены, то тогда, возможно, они будут вынуждены получать лицензию и быть подотчетными Нацбанку РК со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ведь существует и другая проблема. Есть огромный поток денег, который проводится через зарубежных брокеров, но при этом у Нацбанка как надзорного органа нет к ним доступа. Потому что нет рычагов влияния. На любой запрос регулятора иностранный брокер может ответить, что это конфиденциальная информация, коммерческая тайна - и все. Естественно, Нацбанк такая ситуация не устраивает.

По данным Нацбанка за прошлый год, только 86,6% от общей суммы перестраховочных премий передано на перестрахование нерезидентам. Для сравнения: местным страховым компаниям – 13,4%. Но, с другой стороны, вместе с перестраховочными премиями за рубеж также передается и ответственность, принятая по договорам страхования, что тоже немаловажно. Как показывает практика, крупные убытки регулируются как раз таки с помощью опыта и ресурсов зарубежных перестраховочных компании (табл. 1, график 1).

Таблица 1. Структура страховых премий, переданных на перестрахование и возмещение от перестраховщика (по данным Нацбанка РК)

Страховые премии 01.12.2015 01.12.2016 Изм., % млн тенге в % млн тенге в % Всего передано на перестрахование, в т. ч. 83 567 100,0 125 950 100,0 50,72 нерезидентам 70 030 83,8 109 046 86,6 55,71 резидентам 13 537 16,2 16,905 13,4 24,88 Возмещения по рискам, полученные по договорам перестрахования, в т. ч. 8450 100 15 667 100 85,41 от нерезидентов 5281 62,5 11 759 75,1 122,68 от резидентов 3169 37,5 3908 24,9 23,31 Всего принято в перестрахование от нерезидентов 10 177 14 813 46,42

- То есть Нацбанк планирует каким-то образом урегулировать и этот вопрос?

- Да, есть еще предложение надзорного органа по изменению вообще деятельности перестрахования. Речь идет о создании Нацбанком РК некоего реестра перестраховщиков.

- Зачем?

- К примеру, некая казахстанская страховая компания «Х» показывает в своей финотчетности перестраховщика «У», о котором ничего не известно Нацбанку. Предполагается, что страховые компании должны будут предоставлять полную информацию по каждому перестраховщику. Эти данные Нацбанк планирует перепроверять и затем включать в реестр.

- А если перестраховщиком выступает малоизвестная или новая компания, которая еще не имеет богатой биографии?

- Да, здесь как раз и возникает камень преткновения. Перепроверка информации может занимать какое-то время. Допустим, если я заключаю сейчас договор и нашел перестраховщика, который не известен регулятору, к примеру какой-нибудь ллойдовский синдикат с рейтингом «A+» по S&P, то теряется время на подготовку документов об этом перестраховщике, потом на перепроверку его Нацбанком РК и включение этой компании в реестр. Хотя договор страхования необходимо заключить уже сейчас. А время идет, и мне надо этот риск перестраховать именно в данный момент.

- Получается, это может привести к монополии рынка либо сыграет свою роль политическая составляющая?

- Знаете, есть ведь и недобросовестные перестраховщики. Но на самом деле в данном вопросе есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, регулятор будет в курсе, куда все риски уходят, где они перестрахованы. Он будет уверен в финансовой стабильности этих компаний. Но с другой стороны, действительно может возникнуть конфликт интересов. Что если кого-то не захотят пускать? Хотя, я думаю, рынок должен быть самостоятельным. Его нельзя зарегулировать со всех сторон. Да, должны быть определенные рычаги влияния. Но нельзя его оградить буквально от всего.

График 1. Доля страховых премий, переданных на перестрахование по странам (в %), по данным Нацбанка РК