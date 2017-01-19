Нацбанк РК и Акимат Шымкента провели встречу с ипотечными заемщиками

Вопросы ипотечных заемщиков Южно-Казахстанской области были рассмотрены в ходе встречи, которую провел Национальный Банк Казахстана совместно с Акиматом г. Шымкент. В данной встрече также приняли участие руководители общественных объединений, представляющих интересы ипотечных заемщиков.

Начальник Управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций НБ РК Александр Терентьев поделился с заемщиками актуальной информацией по реализации Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов/ипотечных займов (далее – Программа), а также осуществил прием граждан, в ходе которой были предоставлены консультации по вопросу рефинансирования займов в рамках Программы, рассмотрев в индивидуальном порядке ситуацию каждого ипотечного заемщика, присутствовавшего на данной встрече.

Для эффективной реализации Программы Национальным Банком совместно с Министерством юстиции РК проработан вопрос по оперативному снятию арестов с залогового имущества по рефинансируемым в рамках Программы займам, НБ РК и Министерством национальной экономики РК, Министерством финансов РК проведена работа по освобождению до 2027 года заемщиков – физических лиц и банков от уплаты налогов, возникающих в рамках Программы. «Также в банки направлены письма о приостановлении выселения заемщиков из единственного жилья на период реализации Программы, совместно с местными исполнительными органами решаются вопросы трудоустройства неработающих заемщиков и членов их семей, с банками достигаются договоренности по предоставлению оптимальных вариантов погашения займов заемщиков, не имеющих в настоящее время возможности исполнять свои обязательства перед кредиторами в полном объеме», – сообщил Терентьев.

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Он напомнил, что в 2014 году Национальным Банком с рядом банков и общественных объединений подписан Меморандум, запрещающий выселение граждан из единственного жилья на период отопительного сезона. Еще один Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве подписан регулятором совместно с Акиматом г. Алматы и рядом банков 28 июля 2016 года. Одной из целей данного соглашения является также приостановление выселения проблемных заемщиков из единственного жилья заемщика/залогодателя сроком на 1 год.

«Заемщики по возникающим вопросам могут обратиться в Общественную приемную Национального Банка, в регионах – в филиалы Национального Банка, где им будут предоставлены консультации и оказана вся необходимая правовая помощь», – подчеркнул представитель Национального Банка Казахстана.