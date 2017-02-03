Валюта нал
USD 327.50 328.15
RUB 5.54 5.57
EUR 352.00 353.00
Валюта бирж
USD/KZT
325
-0.002%
EUR/KZT
351.46
-0.005%
RUB/KZT
5.45
-0.013%
EUR/USD
351.46
-0.005%
EUR/CHF
351.46
-0.005%
EUR/JPY
351.46
-0.005%
GBP/USD
412.39
-0.009%
USD/CHF
325
-0.002%
USD/JPY
325
-0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
325 351.46 5.45
-0.002% -0.005% -0.013%
Рынки
Нефть Brent
56.85
+0.005%
Нефть WTI
54.5
+0.006%
Золото
1215
-0.004%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1081
+0.018%
Жилье Астана
1009
+0.010%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
56.85 54.5 1215
+0.005% +0.006% -0.004%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Национальный Банк приступил к оздоровлению банковского сектора

03.02.2017 11:58   994   0

Национальный Банк приступил к «перезагрузке» финансового сектора страны и восстановлению кредитной активности банковского сектора, - заявил председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев на расширенном заседании Правительства с участием главы государства.

«Сложная макроэкономическая ситуация в последние годы не могла не отразиться на банковском секторе. В условиях сокращения фондирования и увеличения его стоимости, снижения потребительского спроса и дефицита рентабельных проектов банковский бизнес стал менее эффективным в процессе кредитования реального сектора экономики. Особенно остро это проявляется сейчас, когда многие прошлые проблемы банковского сектора так и не были полностью решены», - заявил Акишев.

Также он отметил, что «без решения этих проблем невозможно обеспечить полноценное кредитование экономики со стороны банков». «Мы понимаем, что оздоровление банковского сектора для многих участников может стать болезненным процессом, так как потребует дополнительных вложений со стороны акционеров, либо консолидации с другими игроками».

Утренняя сессия: доллар упал до 322 тенге...
Торги парой тенге/доллар по итогам утренней сессии на Казахстанской фондовой бирже 3 февраля средневзвешенное значение тенге составило на уровне 322,1...

Утренняя сессия: доллар упал до 322 тенге

В соответствии с Посланием Национальный Банк приступил к разработке комплекса мер по оздоровлению банковского сектора, в рамках которого будут реализованы международные принципы регуляторного и надзорного процесса.

«Сейчас Национальный Банк не имеет возможности оперативно реагировать на изменение ситуации в банке, пока не будут нарушены пруденциальные нормативы. Формализованность подходов приводит к тому, что наблюдая факты вывода денег из банков при отсутствии нарушений законодательства, Национальный Банк не может применить меры воздействия или приостановить такие операции. Хотя, очевидно, это требуется для защиты средств вкладчиков», - сказал глава Нацбанка, добавив, что «в этих условиях Национальный Банк планирует усилить работу по превентивному предупреждению кризисных явлений, не дожидаясь возникновения проблем и реализации риска». Это и есть внедрение риск-ориентированного надзора и мотивированного суждения регулятора.

Материалы по теме

Утренняя сессия: доллар упал до 322 тенге

Объем потребкредитов за 2016 год сократился на 3%

Нацбанк взялся за регулирование страховщиков

Топ-10 банковских брендов Европы

Андрей Тимченко: Без поддержки государства устойчивость банков была бы под вопросом

Далее Акишев озвучил конкретные меры, которые Национальный Банк намерен применять в работе. Так «до апреля 2017 года Национальный Банк планирует внедрить единую методику оценки провизий с соответствующей корректировкой капитала банка (эта практика существовала до 2013 года)».

Объем потребкредитов за 2016 год сократился на 3%

Помимо этого, «Национальный Банк ужесточит подходы к оценке сделок банков со связанными лицами и сделок на льготных условиях», - сказал главный банкир страны.

«В ближайшее время мы внесем предложения в Правительство по повышению ответственности аудиторов и оценщиков за сокрытие информации об ухудшении финансового состояния банка, вплоть до запрета на осуществление деятельности на финансовом рынке», - сказал Акишев.

«Также требуется на законодательном уровне усилить мандат Национального Банка в части проведения принудительной реструктуризации структуры капитала банка, а также упростить процессы объединения банков. Соответствующий пакет законодательных поправок будет разработан Национальным Банком и внесен в Правительство в короткие сроки», - добавил председатель.

В заключении Акишев отметил, что «комплекс мер по оздоровлению банковского сектора также будет включать независимую оценку качества активов банков, которую планируется провести в 2017 году. Параллельно будет предложена программа поддержки крупных банков за счет государственных ресурсов на принципах солидарного участия акционеров в докапитализации банков». 

Нацбанк взялся за регулирование страховщиков

Монетизация экономики достигла максимального значения в истории Казахстана за счет значительного роста тенговых ресурсов 

«В прошлом году произошло значительное увеличение денег в экономике, в первую очередь тенговых ресурсов», - сообщил Данияр Акишев.

«Показатель М2, который включает в себя все тенге в экономике, вырос в полтора раза и достиг 12,6 трлн тенге – рост на 4 трлн тенге. Денежная масса М3 за год выросла почти на 16% – до 20 трлн тенге», - привел данные Акишев, добавив, что «отношение всех денег в экономике к валовому внутреннему продукту, то есть уровень монетизации составил 45% – это максимальный показатель в истории Казахстана».

Базовая ставка 12% стала реальным инструментом воздействия на экономику 

«Базовая ставка, которая сейчас составляет 12%, стала реальным инструментом воздействия на экономику. Банки получили ориентир по стоимости денег, получили инструменты управления ликвидностью и наращивают потенциал для тенгового фондирования», - заявил Данияр Акишев.

«Процентная ставка по выданным кредитам в тенге для предприятий снизилась с 25,8% до 14,4% за прошлый год», - напомнил глава финрегулятора.

Помимо этого Акишев отметил, что  «денежный рынок менее заметен для восприятия со стороны населения, но играет ключевое значение для финансового сектора. Именно на этом рынке формируется справедливая цена на тенговые ресурсы при помощи инструментов Национального Банка».

 

Высказать свое мнение
Вопрос дня
С начала 2017 года уже 4 банка объявили о переговорах по возможному слиянию, поглощению или объединению. По мнению экспертов, консолидация банков продолжится. Как Вы это оцениваете?
  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства

  • Позитивно, это укрепит надежность банков

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы

  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства
    3

  • Позитивно, это укрепит надежность банков
    4

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис
    1

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы
    1

Цифра дня
182
человека
осуждены по террористическим статьям в РК за 2016 год
Цитата дня
Только те народы, которым удастся опередить будущее и решительно пойти навстречу вызовам, а не стоять и ждать, окажутся победителями
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное