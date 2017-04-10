Национальный банк РК сохранил базовую ставку на уровне 11%

10 апреля Национальный Банк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 11%, с симметричным коридором процентных ставок +/-1%, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.

Как отметил Д. Акишев, инфляция в Казахстане сохраняется в пределах целевого коридора и прогнозов Нацбанка. Так, по итогам марта годовая инфляция снизилась до 7,7%.

«Инфляционные ожидания населения стабилизировались. Количественная оценка инфляционных ожиданий на год вперед в марте составила 6,1%. Таким образом, ожидания населения формируются на уровне ниже фактического значения инфляции», – сказал глава финансового регулятора.

Также в Казахстане наблюдается улучшение по девальвационным ожиданиям населения. Доля респондентов, ожидающих укрепления тенге, достигла максимума с начала проведения опроса и составила 22%.

Данияр Акишев рассказал, что «ставки по беспоставочным валютным форвардам показывают, что участники рынка ожидают стабильности курса тенге».

«Следует отметить, что девальвационные ожидания находятся на минимальном уровне за последние годы, – констатировал глава НБ РК. – Ситуация на валютном рынке стабильна. С начала года биржевой курс тенге укрепился на 6% и составил 313,21 тенге за доллар США. Национальный Банк продолжает политику невмешательства в курсообразование и более 6 месяцев не проводит интервенции».

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Также он привел статистику Национального Банка по ЗВР и валютным активам Нацфонда. Так, золотовалютные резервы Национального Банка на конец марта, по предварительным данным, составили 30 млрд долларов США, увеличившись с начала года на 473 млн долларов США. Валютные активы Национального фонда в иностранной валюте на конец марта составили 62,6 млрд долл. США, общие международные резервы – 92,6 млрд долларов США или 69% от ВВП.

Объемы покупки иностранной валюты населением постепенно снижаются, в феврале объем нетто-покупки составил 193,4 млн долларов США, что стало минимумом с июля 2016 года.

Данияр Акишев рассказал, что смена валютных предпочтений прослеживается и на депозитном рынке, но более медленными темпами.

«По предварительным итогам марта 2017 года, почти достигла паритета доля депозитов в иностранной валюте и депозитов в тенге», – сказал он.

В ходе брифинга глава Национального Банка сообщил, что на денежном рынке сохраняется избыточная ликвидность.

«Для сдерживания инфляционного давления Национальный Банк выпускает краткосрочные ноты. 7 апреля был проведен четвертый в этом году аукцион по размещению годичных нот, спрос на которые превышает предложение, – отметил он. – В целом, на конец марта чистое изъятие ликвидности Национальным Банком составило 2338,65 млрд тенге. Объем открытой позиции НБ РК по операциям прямое РЕПО составил 12,42 млрд. тенге, по операциям обратное РЕПО – 324, 70 млрд. тенге, банковских депозитов в Национальном Банке – 449,2 млрд тенге. Краткосрочные ноты в обращении достигли 3198,06 млрд тенге. Ставки денежного рынка находятся внутри установленного коридора ставок».

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Кроме того, Данияр Акишев сообщил, что при принятии решений по базовой ставке Национальный Банк Казахстана наряду с ситуацией на финансовом рынке уделяет пристальное внимание складывающимся условиям в реальной экономике.

Наметившиеся признаки восстановления экономики сигнализируют об оживлении деловой активности в стране.

По его словам, «краткосрочный экономический индикатор развития базовых отраслей находится в зоне роста и в феврале 2017 года достиг максимального значения с декабря 2013 года – 103,7%».

«Опрос населения по перспективам развития экономики свидетельствуют о наличии положительного настроя, что может служить поддерживающим фактором для деловой активности. Происходит постепенное возобновление потребительского спроса с высокой вероятностью дальнейшего роста», – отметил Данияр Акишев.

Председатель НБ РК озвучил прогнозы регулятора по инфляции, которая в течение 2017 и 2018 годов будет находиться внутри целевого коридора.

«При условии дальнейшего соответствия фактического уровня инфляции прогнозным данным можно ожидать смягчения денежно-кредитных условий уже во 2-м квартале текущего года», – сказал Данияр Акишев.

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