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Национальный банк снизил базовую ставку до 11%

20.02.2017 17:29   656   0

Национальный Банк РК принял решение снизить базовую ставку до уровня 11% с коридором +/-1%, сообщил председатель НБ РК Данияр Акишев.

Таким образом, по его словам, «ставки по операциям предоставления ликвидности теперь составляют 12%, а по операциям изъятия ликвидности – 10%».

Как пояснил Акишев, при принятии данного решения учитывалось позитивное влияние внешних факторов: «Это устойчивое достижение мировых цен на нефть на уровне выше 50 долларов за баррель, улучшение перспектив мирового экономического развития и умеренный инфляционный фон в странах торговых партнерах».

«Среди внутренних факторов следует выделить значительное замедление инфляции, снижение инфляционных и девальвационных ожиданий населения, а также продолжающуюся дедолларизацию банковских вкладов», - сообщил глава НБ РК.

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По его словам, последующие решения по базовой ставке будут зависеть от дальнейшей динамики фундаментальных факторов внутреннего спроса и устойчивости ситуации в финансовом секторе. «По нашим оценкам, новый уровень базовой ставки отражает долгосрочное равновесие между достижением целей по инфляции и обеспечением финансовой стабильности, - сказал Акишев. - Следующее решение по базовой ставке будет объявлено 10 апреля 2017 года в 17.00 по времени Астаны».

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Напомним, 9 января т.г. финансовый регулятор сохранил базовую ставку на уровне 12% с коридором колебаний процентных ставок +/-1%.

 

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