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Накопления вкладчиков ЕНПФ составили 6,64 трлн тенге

22.12.2016 18:02   688   0

Пенсионные накопления в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) по состоянию на 1 декабря 2016 года составили 6,64 трлн тенге. С начала 2016 года пенсионные накопления увеличились на 808,7 млрд тенге.

Сумма чистого инвестиционного дохода, начисленного на индивидуальные пенсионные счета(ИПС) вкладчиков с начала текущего года, составила 484,3 млрд тенге.

Общая сумма поступлений с января по ноябрь текущего года составила 627,3 млрд тенге. Сумма пенсионных выплат — 156,1 млрд тенге, в том числе переводы в страховые организации — 19,8 млрд тенге.

Количество ИПС вкладчиков на 1 декабря 2016 года по всем видам договоров составило 10,08 млн единиц, в том числе за счет обязательных пенсионных взносов — 9,62 млн единиц. Количество ИПС вкладчиков по обязательным профессиональным пенсионным взносам составило 417 тыс. единиц, а по добровольным взносам — 38,9 тыс. единиц.

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ЕНПФ начал работу в Казахстане 22 августа 2013 года. Фонд создан на базе ГНПФ. Учредителем и акционером ЕНПФ выступает правительство республики (в лице комитета госимущества и приватизации Минфина), управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк Казахстана.

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