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Налоговые поступления в госбюджет и Нацфонд превысили план на 17%

06.03.2017 11:16   1048   0
По итогам января текущего года налоговые поступления в бюджет превысили план на 17% составив 445 млрд тенге, передает ranking.kz.
 
В том числе КПН - 132 млрд тенге, НДС -78 млрд, ИПН - 62 млрд, социальный налог - 45 млрд и акцизы -25 млрд тенге. По сравнению с январем 2016 года налоговый сбор увеличился на 3%.
 
Что касается нефтяного сектора, налоговые сборы с недропользователей увеличились в 2,6 раза и составили 361 млрд тенге, исполнив за первый месяц уже 30% годового плана. Причиной такого резкого скачка стало увеличение объема продукции горнодобывающей промышленности. В январе этого года объем составил 970,7 млрд тенге, что больше соответствующего периода прошлого года на 51% - добыча железной руды +65%, добыча сырой нефти +61%, добыча угля +38%. В связи с этим поступления налогов на добычу полезных ископаемых увеличились в 6,5 раз к январю прошлого года и составили 317,7 млрд тенге.
 
Тем временем, КПН нефтянного сектора составил 42,3 млрд тенге, рентный налог на экспорт - 581 млн тенге.
 
Начиная с 2014 года налоги с доходов недропользователей стремительно сокращались, что было связано с падением цены на нефть, в то время как выплаты по КПН юр. лиц ненефтяного сектора увеличиваются.
 
За прошлый год цена на нефть марки Brent выросла на 52%, а поступления КПН от нефтяных организаций достигли рекордного минимума - 42,3 млрд тенге, упав на 42% к январю прошлого года.
 
Ненефтяной КПН поступил в размере 132 млрд, увеличившись на 12% - максимальный январьский показатель с 2010 года.
После резкого падения в 2015 году доходы бюджета от НДС остаются стабильными и составляют 78 млрд тенге (-1%). Индивидуальный подоходный налог увеличился на 11% и составил 62 млрд тенге, при стабильном среднегодовом росте в 14%.
 
Выплаты соцналога также достигли рекордных уровней, увеличившись на 25%, при среднегодовом росте в 14%. Так, за январь этого года соцналог поступил в бюджет на сумму 45 млрд тенге.
 
Алматы и Астана собирают 43% налоговых поступлений в бюджет. Алматы за январь собрал 121 млрд тенге (+5% к январю прошлого года), Астана - 64 млрд тенге (-15%).
 
Лидерами по увеличению налоговых сборов стали: Карагандинская (+160%), Алматинская (+84%) и Костанайская (+42%) области.
Сильное сокращение наблюдается в Атырауской области (-28%) и Мангистауской области (-18%).
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