Валюта нал
USD 318.50 319.00
RUB 5.39 5.41
EUR 340.00 341.50
Валюта бирж
USD/KZT
317.96
+0.000%
EUR/KZT
338.18
+0.003%
RUB/KZT
5.39
-0.002%
EUR/USD
338.18
+0.003%
EUR/CHF
338.18
+0.003%
EUR/JPY
338.18
+0.003%
GBP/USD
385.43
+0.007%
USD/CHF
317.96
+0.000%
USD/JPY
317.96
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
317.96 338.18 5.39
+0.000% +0.003% -0.002%
Рынки
Нефть Brent
51.51
+0.011%
Нефть WTI
48.42
+0.014%
Золото
1198.7
-0.003%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1114
+0.020%
Жилье Астана
1074
-0.009%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
51.51 48.42 1198.7
+0.011% +0.014% -0.003%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Налоговые сборы Алматы составили 1,6 трлн тенге

15.03.2017 10:15   699   0

Жители и предприятия Алматы увеличивают налоговые выплаты в госбюджет. За прошедший год объем сборов составил 1,6 трлн тенге, из которых 1,2 трлн тенге ушло в Республиканский Бюджет и 339 млрд тенге остались в бюджете города. Общее увеличение составило 22% при среднегодовом росте в 9%. Драйверами роста стали поступления от НДС в размере 674 млрд тенге, которые увеличились на 36%.

КПН в 2016 году поступил на сумму 448 млрд тенге, увеличившись на 4%. Сбор ИПН увеличился на 15% до 169 млрд тенге. Соцналог составил 115 млрд тенге (+12%).

Значительно увеличились поступления по налогам на импорт табачных изделий с ТС, составив 34,4 млрд тенге или +131%.

Сборы по земельному налогу выросли на 19% с 2,5 млрд до 3 млрд тенге. А сумма оплаченных административных штрафов увеличилась на 26%, с 9,8 млрд  до 12,4 млрд тенге.

undefined

Дневная сессия: тенге слабеет...
Торги парой тенге/доллар по итогам дневной сессии на Казахстанской фондовой бирже 14 марта закрылись на уровне 318,30.   По сравнению с ито...

Медеуский район собрал за 2016 год 529 млрд тенге налогов, обеспечивая треть налоговых поступлений Алматы. Район занимает первое место не только по городу, но и по республике. Также на район приходится 70% всех финансовых операций, пятая часть товарооборота и 2/3 ВРП города.

Утренняя сессия: тенге слабеет

На втором месте Бостандыкский район -21% налоговых поступлений города. За 2016 год здесь было собрано 331 млрд тенге - на 15% больше прошлого года.

На третьем месте Алмалинский район - его вклад в совокупный объем сборов по Алматы составляет 16%. Район собрал 249 млрд тенге за прошедший год - рост составил 1% или 3,6 млрд тенге.

undefined

Материалы по теме

Утренняя сессия: тенге слабеет

Евразийский банк увеличит собственный капитал на 6 млрд тенге

Дневная сессия: тенге слабеет

Казахстан воспользуется исламским финансированием для привлечения инвестиций

Портфель долгосрочных ссуд пищепрому вырос на 23 млрд тенге

Годовой объем расходов бюджета Алматы увеличился на 4%, до 481 млрд тенге. Пятая часть бюджета города или 97,7 млрд тенге изымается в РБ на дальнейшее перераспределение в другие области.

Расходы на образование составили 79,9 млрд тенге (+17% к 2015 году), на здравоохранение - 65,1 млрд (+23%), на культуру, спорт и туризм - 47,8 млдд (+60%), на ЖКХ - 47,2 млрд (-37%), на с/х и охрану окружающей среды - 34,4 млрд (+73%), и на транспорт и коммуникации - 32,5 млрд (-12%).

Расходы районных акиматов на дошкольное образование составили 13 млрд тенге (+69% к 2015), на обеспечение санитарии населенных пунктов - 6,3 млрд тенге (-3%), на озеленение и благоустройство - 5,6 млрд (+12%), на освещение улиц  - 1,7 млрд (без изменений), на оказание соцпомощи гражданам на дому - 405 млн тенге (+51%). Большее количество затрат наблюдается в Бостандыкском и Ауэзовском районах - по 5 млрд тенге.

Евразийский банк увеличит собственный капитал на 6 млрд тенге

undefined

Завершен первый год программы развития Алматы 2020. Расходы по программе составили 437 млрд тенге, исполнив план на 89%. Из них 216,5 млрд - внебюджетные средства, 120,5 млрд из средств местного бюджета и 99,7 млрд из республиканского бюджета.

По итогам 2016 года программы развития Алматы 2020 и ГПРОН, охват детей дошкольным воспитанием и обучением за 2016 год составил 74,7%, при плане 71,6%. Согласно отчету по программе, впервые в рамках ГЧП был построен детский сад № 125 на 216 мест (с увеличением на 96 мест) в Медеуском районе. В этом году в школах Алматы открыты одна психолого-медико-педагогическая  консультация и 3 кабинета психолого-педагогической коррекции. Также 350 предприятий города заключили договора с организациями ТиПО на подготовку 8525 специалистов с последующим трудоустройством.

В сфере "зеленой экономики" было высажено свыше 64 тысяч зеленых насаждений. Приобретено 30 ед. зарядных станций для электромобилей на общую сумму 83 074 тыс. тенге.

Дневная сессия: тенге слабеет

В сфере ЖКХ по программе за 2016 год были отремонтированы 34 многоквартирных жилых дома на сумму 129,3 млн. тенге. Ввод в эксплуатацию жилых зданий перевыполнен на 56,3% и составил 1862,9 тыс кв м. - на 35,6% больше 2015 года.

Было адаптировано 654 объекта для инвалидов, или 40% от числа паспортизированных.

Было реконструировано 49,8 км газовых сетей (1% от общей протяженности), 17,4 км тепловых сетей (1,5%) и 100 км электросетей (2%).

В сфере дорог и транспорта отремонтировано более 250 000 м² асфальтобетонного покрытия на 196 улицах, протяженностью 141 км. Выделены 57 км полосы для общественного транспорта по 6 улицам. В ближайшие годы будет выделено еще 29 км спецполосы. Также на сегодня реализовано 1 293 801 карт «Оңай», из  них 518 037 (40%) социальных карт, предоставляющий льготный и бесплатный проезд.

В рамках Дорожной карты занятости 2020 были проведены работы по реализации 133 инфраструктурных проектов, в ходе которых создано 2448 рабочих места, на 1011 из которых трудоустроены безработные по направлению Центра занятости.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Из ЕНПФ выделят 50 млрд тенге на поддержку железнодорожной отрасли. Таким образом в МИР планируют решить проблему нехватки грузовых вагонов и увеличить их экспорт. Как Вы к этому относитесь?
  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты

  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана
    76

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям
    20

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем
    615

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты
    143

Цифра дня
Более 1
трлн тенге
Выделит Правительство РК для оздоровления банковского сектора
Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный. рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное