Налоговые сборы Алматы составили 1,6 трлн тенге

Жители и предприятия Алматы увеличивают налоговые выплаты в госбюджет. За прошедший год объем сборов составил 1,6 трлн тенге, из которых 1,2 трлн тенге ушло в Республиканский Бюджет и 339 млрд тенге остались в бюджете города. Общее увеличение составило 22% при среднегодовом росте в 9%. Драйверами роста стали поступления от НДС в размере 674 млрд тенге, которые увеличились на 36%.

КПН в 2016 году поступил на сумму 448 млрд тенге, увеличившись на 4%. Сбор ИПН увеличился на 15% до 169 млрд тенге. Соцналог составил 115 млрд тенге (+12%).

Значительно увеличились поступления по налогам на импорт табачных изделий с ТС, составив 34,4 млрд тенге или +131%.

Сборы по земельному налогу выросли на 19% с 2,5 млрд до 3 млрд тенге. А сумма оплаченных административных штрафов увеличилась на 26%, с 9,8 млрд до 12,4 млрд тенге.

Медеуский район собрал за 2016 год 529 млрд тенге налогов, обеспечивая треть налоговых поступлений Алматы. Район занимает первое место не только по городу, но и по республике. Также на район приходится 70% всех финансовых операций, пятая часть товарооборота и 2/3 ВРП города.

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На втором месте Бостандыкский район -21% налоговых поступлений города. За 2016 год здесь было собрано 331 млрд тенге - на 15% больше прошлого года.

На третьем месте Алмалинский район - его вклад в совокупный объем сборов по Алматы составляет 16%. Район собрал 249 млрд тенге за прошедший год - рост составил 1% или 3,6 млрд тенге.

Годовой объем расходов бюджета Алматы увеличился на 4%, до 481 млрд тенге. Пятая часть бюджета города или 97,7 млрд тенге изымается в РБ на дальнейшее перераспределение в другие области.

Расходы на образование составили 79,9 млрд тенге (+17% к 2015 году), на здравоохранение - 65,1 млрд (+23%), на культуру, спорт и туризм - 47,8 млдд (+60%), на ЖКХ - 47,2 млрд (-37%), на с/х и охрану окружающей среды - 34,4 млрд (+73%), и на транспорт и коммуникации - 32,5 млрд (-12%).

Расходы районных акиматов на дошкольное образование составили 13 млрд тенге (+69% к 2015), на обеспечение санитарии населенных пунктов - 6,3 млрд тенге (-3%), на озеленение и благоустройство - 5,6 млрд (+12%), на освещение улиц - 1,7 млрд (без изменений), на оказание соцпомощи гражданам на дому - 405 млн тенге (+51%). Большее количество затрат наблюдается в Бостандыкском и Ауэзовском районах - по 5 млрд тенге.

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Завершен первый год программы развития Алматы 2020. Расходы по программе составили 437 млрд тенге, исполнив план на 89%. Из них 216,5 млрд - внебюджетные средства, 120,5 млрд из средств местного бюджета и 99,7 млрд из республиканского бюджета.

По итогам 2016 года программы развития Алматы 2020 и ГПРОН, охват детей дошкольным воспитанием и обучением за 2016 год составил 74,7%, при плане 71,6%. Согласно отчету по программе, впервые в рамках ГЧП был построен детский сад № 125 на 216 мест (с увеличением на 96 мест) в Медеуском районе. В этом году в школах Алматы открыты одна психолого-медико-педагогическая консультация и 3 кабинета психолого-педагогической коррекции. Также 350 предприятий города заключили договора с организациями ТиПО на подготовку 8525 специалистов с последующим трудоустройством.

В сфере "зеленой экономики" было высажено свыше 64 тысяч зеленых насаждений. Приобретено 30 ед. зарядных станций для электромобилей на общую сумму 83 074 тыс. тенге.

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В сфере ЖКХ по программе за 2016 год были отремонтированы 34 многоквартирных жилых дома на сумму 129,3 млн. тенге. Ввод в эксплуатацию жилых зданий перевыполнен на 56,3% и составил 1862,9 тыс кв м. - на 35,6% больше 2015 года.

Было адаптировано 654 объекта для инвалидов, или 40% от числа паспортизированных.

Было реконструировано 49,8 км газовых сетей (1% от общей протяженности), 17,4 км тепловых сетей (1,5%) и 100 км электросетей (2%).

В сфере дорог и транспорта отремонтировано более 250 000 м² асфальтобетонного покрытия на 196 улицах, протяженностью 141 км. Выделены 57 км полосы для общественного транспорта по 6 улицам. В ближайшие годы будет выделено еще 29 км спецполосы. Также на сегодня реализовано 1 293 801 карт «Оңай», из них 518 037 (40%) социальных карт, предоставляющий льготный и бесплатный проезд.

В рамках Дорожной карты занятости 2020 были проведены работы по реализации 133 инфраструктурных проектов, в ходе которых создано 2448 рабочих места, на 1011 из которых трудоустроены безработные по направлению Центра занятости.