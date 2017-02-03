Народный банк докапитализировал ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило об увеличении инвестиций в дочерние организации банка за счет дополнительного выпуска простых акций ОАО "Халык Банк Кыргызстан".

Соответствующая информация о выпуске простых акций ОАО "Халык Банк Кыргызстан" появилась на сайте Казахстанской фондовой биржи 3 февраля 2017 года.

1 февраля 2017 года на официальном сайте ОАО "Халык Банк Кыргызстан" было опубликовано уведомление об эмиссии ценных бумаг ОАО «Халык Банк Кыргызстан». Согласно уведомлению, государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики 16 января 2017 года произвело регистрацию девятого выпуска акций открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан».

Дополнительно выпущено 131 616 экземпляров простых именных акций по цене 500 сом каждая, на сумму 65 808 000 (шестьдесят пять миллионов восемьсот восемь тысяч) сом. Что составляет 12,3% оплаченного уставного капитала, указанного отчете о финансовом положении банка по итогам 2016 года.

Размещение акций будет произведено путем закрытого размещения среди единственного акционера АО «Народный Банк Казахстана». Назначенный уставный капитал 600 008 000 (шестьсот миллионов восемь тысяч) сом.

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Дата регистрации итогов выпуска и размещения ценных бумаг исполнительным советом Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при правительстве Кыргызской Республики - 30 января 2017 года.

Справка:

Открытое акционерное общество «Халык Банк Кыргызстан» образовано после приобретения 100 процентов акций АООТ «Кайрат Банк» акционерным обществом «Народный Банк Казахстана» (свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица за № 076929 серия ГПР от 23 декабря 2004 г.). ОАО "Халык Банк Кыргызстан" имеет лицензию на предоставление услуг по депозитам, кредитованию, проведению валютных операций и операций с ценными бумагами. По виду деятельности ОАО "Халык Банк Кыргызстан" имеет статус универсального банка, для обслуживания клиентов банка в межгосударственных расчетах установлены корреспондентские отношения с крупнейшими банками Германии, США, России и Казахстана.