Nasdaq обновил максимум второй день подряд

Индекс Nasdaq Composite ускорил рост и к закрытию торгов в среду обновил максимум второй день подряд. Между тем, слабая динамика финансовых акций оказала давление на индекс Dow Jones Industrial Average, передают Вести.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 8,24 пункта, или на 0,2%, и к моменту закрытия составил 5 682,45 пункта.

Dow Jones Industrial Average снизился на 35,95 пункта, или на 0,2%, до 20 054,34 пункта на фоне существенного снижения акций J.P. Morgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc. и Visa Inc.

Индекс S&P 500 вырос на 1,59 пункта и достиг на момент закрытия отметки 2 294,67 пункта. Лидерами роста стали акции компаний недвижимости, худшую динамику демонстрировали акции финансовых компаний.

Акции финансовых компаний оказались под давлением из-за снижения доходности. Доходность 10-летних казначейских облигаций США ранее достигала трехнедельного минимума - около 2,33%.