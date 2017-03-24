Назначен заместитель председателя правления по работе с проблемной задолженностью ДБ АО "Сбербанк"

Дочерний банк АО "Сбербанк России" сообщил KASE об изменении в составе правления. В соответствии с решением совета директоров ДБ АО "Сбербанк" № 12 от 17 марта 2017 года Бикебаев Айдын Жолшиевич назначен на должность заместителя председателя правления по работе с проблемной задолженностью ДБ АО "Сбербанк".

Бикебаев Айдын в 1996 году с отличием окончил юридический факультет КазНУ имени Аль-Фараби. Один из основателей известной юридической фирмы Sayat Zholshy & Partners, практикующий юрист, эксперт в области антимонопольного права. В разные годы занимал пост заместителя председателя Комитета по защите конкуренции Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан, являлся советником премьер-министра РК, членом управляющего совета республиканского общественного объединения «Коллегия коммерческих юристов «KAZAKHSTAN BAR ASSOCIATION», членом некоммерческого партнерства «Содействие развитию конкуренции в странах СНГ».