НБ РК: по итогам 2016 года инфляция сложилась на уровне 8,5%

По официальным данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, по итогам 2016 года инфляция сложилась на уровне 8,5%, что, в целом, соответствует оценкам Национального Банка, говорится в опубликованном по итогам 2016 года пресс-релизе НБ РК.

Регулятор пояснил, что «незначительное превышение целевого ориентира было связано с изменениями цен на отдельные товары в 4 квартале 2016 года, которые имели кратковременный характер. В течение года наблюдалось замедление инфляционных процессов и постепенное нивелирование эффекта переноса обменного курса на уровень цен в стране».

В соответствии с пресс-релизом, в структуре инфляции наибольший вклад в инфляцию внесло повышение цен на продовольственные товары на 9,7% (2015г. – на 10,9%). Цены на непродовольственные товары повысились на 9,5%, что значительно ниже показателей предыдущего года (22,6%). Платные услуги за год подорожали на 6,1%.

Национальный Банк напомнил, что в целях оценки инфляционных ожиданий предприятий и населения Национальным Банком проводятся исследования. При опросах предприятий оцениваются ожидания относительно цен на сырье, на производимую продукцию. При опросах населения оценивается, как происходят изменения инфляционных ожиданий у различных групп населения, и проводится количественная оценка складывающихся ожиданий населения.

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Таким образом, к концу 2016 года произошло замедление темпов инфляции до однозначной цифры и снижение инфляционных ожиданий, отмечается в опубликованном пресс-релизе.

В 2016 году общий объем торгов на рынке автоматического РЕПО вырос в 2,5 раза

Общий объем торгов на рынке автоматического РЕПО составил 56,8 трлн тенге, то есть данный показатель вырос в 2,5 раза по сравнению с 2015 годом. Такие данные приведены в опубликованном Национальным Банком пресс-релизе.

Уровень нетто-покупки долларов населением в 2016 году является минимальным годовым значением за всю историю наблюдений с 2001 года

Объемы покупки-продажи наличной иностранной валюты в 2016 году значительно снизились. За 2016 год нетто-покупка долларов США населением составила 1,4 млрд долл. США, что почти в 5,7 раза ниже объемов 2015 года говорится в распространённом Национальным Банком пресс-релизе.

При этом спрос на наличные доллары США сохраняется, однако он значительно снизился, отмечается в опубликованном по итогам 2016 года пресс-релизе регулятора.

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Рынок ценных бумаг оживился за счет краткосрочных нот Национального Банка

Объем эмиссии краткосрочных нот за 2016 год составил 41 287,1 млрд тенге. При этом было проведено 262 аукциона, в том числе 187 аукционов по размещению 7-дневных нот на сумму 33 399,3 млрд тенге, 55 аукционов по размещению 1-месячных нот на сумму 5 892,0 млрд тенге, 9 аукционов по размещению 3-месячных нот на сумму 1 100,1 млн тенге, 7 аукционов по размещению 6-месячных нот на сумму 702,9 млн тенге и 4 аукциона по размещению 1-годичных нот на сумму 192,7 млн тенге, говорится в опубликованном пресс-релизе Национального Банка.

Средневзвешенная эффективная доходность по размещенным 7-дневным нотам составила 13,55%, по 1-месячным нотам – 13,84%, по 3-месячным нотам – 12,91%, по 6-месячным – 12,45%, по 1-годичным – 11,47%. Объем нот в обращении на конец декабря 2016 года увеличился по сравнению с концом декабря 2015 года в 7 раз и составил 2 518,7 млрд тенге.

В 2016 году краткосрочные ноты стали широко использоваться в качестве действенного инструмента по абсорбированию избыточной ликвидности, а также в целях построения кривой доходности. В течение года увеличивались объемы их размещения наряду с удлинением срока обращения.

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В настоящее время ноты Национального Банка стали востребованы как резидентами, так и нерезидентами. Спрос на данные инструменты превышает предложение.

Объем депозитов резидентов в депозитных организациях за 2016 год увеличился на 13,7%

Объем депозитов увеличился до 18 163,8 млрд тенге, при этом депозиты юридических лиц выросли на 12,5% до 10 326,7 млрд тенге, физических лиц увеличились на 15,4% до 7 837,1 млрд тенге. Такие сведения приводит Национальный Банк в опубликованном на официальном сайте пресс-релизе по итогам 2016 года.

При этом депозиты в национальной валюте увеличились за год на 66,4% до 8 238,3 млрд тенге, в иностранной валюте – снизились на 9,9% до 9 925,5 млрд тенге. Удельный вес депозитов в тенге в декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года повысился с 31,0% до 45,4%. В декабре 2016 года средневзвешенная ставка вознаграждения по тенговым срочным депозитам небанковских юридических лиц составила 10,5% (в декабре 2015 года – 20,1%), а по депозитам физических лиц – 12,2% (8,5%).

По итогам 2016 года уровень долларизации депозитов в банках второго уровня (доля депозитов в иностранной валюте в общем объеме депозитов) составил 54,6%, снизившись с максимального значения 69,9% в январе 2016 года.

Данные о состоянии рынка кредитования

В соответствии с опубликованным Национальным Банком пресс-релизом общий объем кредитования банками экономики за 2016 год увеличился на 1,5%, составив 12 859,1 млрд. тенге.

Активизировалось кредитование в обрабатывающей промышленности (на 227,7 млрд тенге за 12 месяцев), в сельском хозяйстве (на 28 млрд тенге), в торговле (на 135 млрд тенге).

Объем кредитов в национальной валюте повысился на 3,2% до 8 667,0 млрд тенге, в иностранной валюте – снизился на 1,9%, до 4 192,1 млрд тенге. Удельный вес тенговых кредитов в декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года повысился с 66,3% до 67,4%. При этом в декабре 2016 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте физическим лицам, составила 18,4% (17,3% в декабре 2015 года, 20,1% в июле 2016 года).

Долгосрочное кредитование за 2016 год увеличилось на 0,1%, составив 10 525,6 млрд тенге, краткосрочное – на 8,2% до 2 333,5 млрд тенге. В итоге удельный вес долгосрочных кредитов в декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года снизился с 83,0% до 81,9%.

Кредиты юридическим лицам за 2016 год увеличились на 3,6%, составив 8 816,9 млрд. тенге, физическим лицам – снизились на 2,9%, до 4 042,2 млрд тенге. Удельный вес кредитов физическим лицам в декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года понизился с 32,9% до 31,4%.

Кредиты малому предпринимательству за 2016 год увеличились на более чем 1 трлн тенге или на 50,7% до 3,1 трлн тенге, что составляет 24,1% от общего объема кредитов экономике (в декабре 2015 года – 16,3%).

В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на торговлю – 21,6% (в декабре 2015 года – 20,9%), промышленность – 14,3% (13,4%), строительство – 7,4% (7,8%), сельское хозяйство – 5,3% (5,2%).

В 2016 году произошло значительное снижение ставок по кредитам юридических лиц в национальной валюте – с максимального значения в январе 2016 года 25,8% до 14,4% в декабре 2016 года (декабрь 2015 года – 16%). Снижению ставок способствовали улучшение ситуации с краткосрочной ликвидностью, усиление конкуренции на рынке банковских услуг, снижение базовой ставки Национального Банка и стоимости внутреннего фондирования.

По итогам 2016 года совокупные активы банковского сектора года увеличились на 7,5%

Совокупные активы банковского сектора на 1 января 2017 года составили 25 561,2 млрд тенге, тем самым увеличившись на 7,5% за 2016 год.

Совокупные обязательства банковского сектора достигли 22 716,3 млрд тенге, увеличившись за год на 6,7%. Доля обязательств банков второго уровня, выраженных в национальной валюте, составила 50,8%, в иностранной валюте – 49,2%. В структуре обязательств банков по-прежнему доминируют вклады клиентов, доля которых занимает 76,0%.

Ссудный портфель банковского сектора на 1 января 2017 года составил 15 510,8 млрд тенге, уменьшившись по сравнению с началом 2016 года на 0,3%.

Доля займов с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 дней составила 6,7% от итогового ссудного портфеля банков (на 1 января 2016 года – 8,0%).

Напомним, что по состоянию на 1 января 2017 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 34 банками.