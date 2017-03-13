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НБ РК прокомментировал сделку по покупке Народного банка акций Казкоммерцбанка

13.03.2017 10:11   3325   0 Автор: Айгуль ИБРАЕВА

Заместитель председателя Национального Банка Казахстана Олег Смоляков прокомментировал потенциальную сделку по покупке АО «Народный банк Казахстана» пакета акций АО «Казкоммерцбанк». Об этом Нацбанк РК сообщил в своем сообщении от 13 марта 2017 года.

В первую очередь, Олег Смоляков отметил, что «в соответствии с требованиями законодательства реализация потенциальной сделки будет возможна только при условии соблюдения прав и законных интересов депозиторов, кредиторов, иных клиентов и контрагентов банков по договорам, включая международные обязательства». «Для реализации потенциальной сделки по покупке Народным банком акций АО «Казкоммерцбанк» необходимо проведение совместной независимой проверки качества активов АО «Казкоммерцбанк» со стороны Национального Банка и Народного банка. Количественные параметры потенциальной сделки будут определены после получения результатов независимой проверки, с публичным раскрытием полученной информации», – сказал Олег Смоляков, отметив, что «базовым условием возможного вхождения Народного банка в капитал АО «Казкоммерцбанк» является докапитализация финансового института до уровня, достаточного для обеспечения его бесперебойной работы».

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Олег  Смоляков акцентировал внимание на том факте, что существенная доля кредитного портфеля АО «Казкоммерцбанк» (более 50%) представлена обязательствами АО «БТА Банк». При этом активы «БТА Банка» относятся к активам с так называемым длительным горизонтом восстановления стоимости. Как следствие, они не формируют достаточный уровень финансовых потоков необходимых для их содержания АО «Казкоммерцбанк». Поэтому для обеспечения финансовой устойчивости АО «Казкоммерцбанк», по словам Олега Смолякова, необходимо на первом этапе отделить активы БТА Банка от АО «Казкоммерцбанк». Оператором на этом этапе выступит АО «Фонд проблемных кредитов». В дальнейшем необходимо обеспечить вовлечение данных активов в экономический оборот в рамках проектов государственно-частного партнерства, в том числе региональных программ развития.

Напомним, ранее Национальный банк сообщал о подписании меморандума о взаимопонимании между правительством РК, Национальным Банком РК, АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «Фонд проблемных кредитов», АО «Казкоммерцбанк» и его крупными акционерами, АО «Народный банк Казахстана» и АО «БТА Банк» о потенциальной сделке по покупке пакета акций АО «Казкоммерцбанк». 

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Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный. рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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