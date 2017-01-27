Валюта нал
USD 327.50 328.15
RUB 5.54 5.57
EUR 352.00 353.00
Валюта бирж
USD/KZT
328.28
-0.001%
EUR/KZT
351.92
+0.001%
RUB/KZT
5.48
+0.009%
EUR/USD
351.92
+0.001%
EUR/CHF
351.92
+0.001%
EUR/JPY
351.92
+0.001%
GBP/USD
414.88
-0.006%
USD/CHF
328.28
-0.001%
USD/JPY
328.28
-0.001%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
328.28 351.92 5.48
-0.001% +0.001% +0.009%
Рынки
Нефть Brent
56.19
-0.001%
Нефть WTI
53.69
-0.002%
Золото
1184.6
-0.007%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1062
-0.010%
Жилье Астана
999
+0.003%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
56.19 53.69 1184.6
-0.001% -0.002% -0.007%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

НБ РК рассказал о методе «Трех П» для вычисления фальшивых тенге

27.01.2017 09:31   853   0

Распознать подлинную банкноту легко, считает начальник управления по работе с наличными деньгами Национального Банка РК Тогжан Абишева. Она рассказала о методе «Трех П»: «Почувствуй-посмотри-поверни».

«Для начала банкноту необходимо почувствовать. Банкнотная бумага имеет свой специфический хруст. Это специальная бумага, специально производящаяся для выпуска банкнот. На все банкноты нанесена специальная печать, которая создает рельеф на самой банкноте. Это выпуклые высокорельефные элементы, хорошо различимые на ощупь», – рассказала Абишева.

Затем, по ее словам, на банкноту надо внимательно посмотреть. «Вначале составляется общее зрительное впечатление: является ли денежный знак чистым, четким, контрастным или грязным, имеющим пятна или подтеки краски. Много информации дает изучение банкноты на просвет, это касается водяных знаков – в текущей серии это изображение мифической птицы «Самрук», цифровое изображение номинала. То есть это конкретный рисунок, а не бесформенные разводы, как это бывает на подделках, – продолжила она. – Аналогичным образом надо просмотреть сплошную магнитную и ныряющую (металлизированную) нить, выходящую на поверхность бумаги – в виде пунктиров с надписями, которые четко видны в проходящем свете, как одна целая нить с надписями».

Опасны ли финансовые пирамиды криптовалют для потенциальных инвесторов?...
Биткоин являлся самой стабильной валютой в мире последние 7 лет, обойдя по этому показателю даже золото, так как в отличие от традиционных валют он по...

Повлияет ли решение Минфина РФ на тенге?

И последний метод – «Поверни». «На банкнотах имеются изображения, нанесенные цветопеременной краской, при поворачивании или наклоне банкноты изменяется цвет краски от зеленого до золотого. Речь идет об элементе СПАРК», – пояснила представитель Нацбанка.

Материалы по теме

Повлияет ли решение Минфина РФ на тенге?

Bloomberg: казахстанский тенге – самая волатильная валюта 2016 года

Регионы улучшают уровень собираемости налогов

Основной целью Нацбанка является обеспечение стабильности цен

Утренняя сессия: тенге слабеет

По словам Абишевой, метод «Почувствуй-посмотри-поверни» более чем достаточен, для того чтобы простому человеку без применения специального оборудования определить подлинность банкноты.

«Конечно же, защитных элементов на банкноте больше, но для беглой «экспертизы» достаточно обратить внимание на выше перечисленные элементы», – прокомментировала она данный метод.

Абишева также напомнила, что в соответствии со статьей 231 «Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» Уголовного кодекса Республики Казахстан за совершение преступления, связанного с подделкой денежных средств, предусмотрено лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Bloomberg: казахстанский тенге – самая волатильная валюта 2016 года

 

Высказать свое мнение
Вопрос дня
25 января Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о намерении перераспределить власть между ветвями гос.власти. Основная суть – президент отдает ряд своих полномочий парламенту и правительству. Как Вы это оцениваете?
  • Позитивно, это сбалансирует систему принятия важных решений

  • Позитивно, это распределит ответственность между ветвями власти

  • Негативно, это усложнит процесс принятия важных решений

  • Негативно, это усилит реальную власть отдельных чиновников

  • Позитивно, это сбалансирует систему принятия важных решений
    4

  • Позитивно, это распределит ответственность между ветвями власти
    9

  • Негативно, это усложнит процесс принятия важных решений
    5

  • Негативно, это усилит реальную власть отдельных чиновников
    15

Цифра дня
265
млрд долларов США
приток прямых иностранных инвестиций в экономику за годы независимости
Цитата дня
Мир вокруг нас меняется с беспрецедентной скоростью. Традиционные концепции общества оспариваются, и многие люди, понятно, ощущают отсутствие безопасности и даже угрозу
Клаус Шваб
Основатель форума в Давосе
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное