НБ РК рассказал о методе «Трех П» для вычисления фальшивых тенге

Распознать подлинную банкноту легко, считает начальник управления по работе с наличными деньгами Национального Банка РК Тогжан Абишева. Она рассказала о методе «Трех П»: «Почувствуй-посмотри-поверни».

«Для начала банкноту необходимо почувствовать. Банкнотная бумага имеет свой специфический хруст. Это специальная бумага, специально производящаяся для выпуска банкнот. На все банкноты нанесена специальная печать, которая создает рельеф на самой банкноте. Это выпуклые высокорельефные элементы, хорошо различимые на ощупь», – рассказала Абишева.

Затем, по ее словам, на банкноту надо внимательно посмотреть. «Вначале составляется общее зрительное впечатление: является ли денежный знак чистым, четким, контрастным или грязным, имеющим пятна или подтеки краски. Много информации дает изучение банкноты на просвет, это касается водяных знаков – в текущей серии это изображение мифической птицы «Самрук», цифровое изображение номинала. То есть это конкретный рисунок, а не бесформенные разводы, как это бывает на подделках, – продолжила она. – Аналогичным образом надо просмотреть сплошную магнитную и ныряющую (металлизированную) нить, выходящую на поверхность бумаги – в виде пунктиров с надписями, которые четко видны в проходящем свете, как одна целая нить с надписями».

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И последний метод – «Поверни». «На банкнотах имеются изображения, нанесенные цветопеременной краской, при поворачивании или наклоне банкноты изменяется цвет краски от зеленого до золотого. Речь идет об элементе СПАРК», – пояснила представитель Нацбанка.

По словам Абишевой, метод «Почувствуй-посмотри-поверни» более чем достаточен, для того чтобы простому человеку без применения специального оборудования определить подлинность банкноты.

«Конечно же, защитных элементов на банкноте больше, но для беглой «экспертизы» достаточно обратить внимание на выше перечисленные элементы», – прокомментировала она данный метод.

Абишева также напомнила, что в соответствии со статьей 231 «Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» Уголовного кодекса Республики Казахстан за совершение преступления, связанного с подделкой денежных средств, предусмотрено лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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