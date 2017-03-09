НБ РК разъяснил куда потратит 50 миллиардов из ЕНПФ

Досым Сатпаев, председатель Общественного совета при ЕНПФ получил ответ от Национального банка РК на запрос Общественного совета ЕНПФ о нецелесообразности тратить 50 миллиардов тенге пенсионных денег на поддержку железнодорожной отрасли, который разместил на своей странице в Facebook.

Хотя все это лишь часть общей неприглядной картины, уверен политолог. Ясно одно - пенсионную систему давно уже пора менять, чтобы вкладчик сам решал судьбу своих пенсионных накоплений, считает глава Общественного совета.

Текст ответа НБ РК на запрос Досыма Сатпаева выложенного в соцсети представлен ниже.

ВОПРОС. Насколько эта информация соответствует действительности, кем и когда было принято это решение, если да, то является ли оно открытым?

ОТВЕТ. На сегодняшний день в рамках направлений инвестирования пенсионных активов ЕНПФ на 2017 год рассматривается возможность финансирования квазигосударственных организаций, которые, в свою очередь, будут финансировать ряд конкретных проектов в Казахстане, в том числе закупки отечественных грузовых вагонов.

Финансирование предложенных проектов за счет пенсионных активов ЕНПФ осуществляется исключительно путем приобретения обусловленных облигаций квазигосударственных организаций с установленным сроком обращения и рыночной ставкой вознаграждения, что обеспечивает возвратность вложенных средств и получение инвестиционного дохода.

Окончательные решения по направлениям инвестирования пенсионных активов ЕНПФ на 2017 год еще не приняты. Предложения находятся на рассмотрении членов Совета по управлению Национальным фондом РК. При этом конкретные проекты квазигосударственных организаций и объемы их финансирования также планируется утвердить на уровне Правительства РК.

Цены на новое жилье снизились на 0,4%

ВОПРОС. Если это решение действительно, какие компании станут получателями денег из ЕНПФ? Каковы условия их использования?

ОТВЕТ. Предоставление средств ЕНПФ квазигосударственнным организациям будет осуществляться на возвратной основе по рыночным ставкам путем приобретения на Казахстанской фондовой бирже их облигаций. Национальный Банк не участвует в отборе и анализе возвратности этих проектов. Эти решения принимаются на уровне квазигосударственных организаций.

ВОПРОС. Согласны ли Учредитель и акционер фонда - Правительство РК в лице ГУ "Комитет государственного имущества и приватизации" Министерства финансов и Национальный Банк РК с таким заявлением ведомства на привлечение средств фонда, которое озвучил вице-министр по инвестициям и развитию Альберт Рау?

ОТВЕТ. В настоящее время на уровне Правительства РК осуществляется отбор проектов квазигосударственных организаций. Пенсионные активы ЕНПФ могут привлекаться квазигосударственными организациями в качестве одного из возможных источников средств.

ВОПРОС. Каков порядок рассмотрения подобных заявок на пенсионные активы, каковы критерии отбора эмитентов, оценки рисков и главное - гарантии возврата и доходности?

Данияр Акишев: Консолидация банковского сектора является неизбежной

ОТВЕТ. Отбор проектов квазигосударственных организаций осуществляется на уровне Правительства РК.

Инвестирование пенсионных активов ЕНПФ в облигации квазигосударственных организаций осуществляется в рамках лимитов инвестирования, установленных с учетом кредитных рейтингов и оценки рисков. Приобретение облигаций, имеющих установленный срок погашения, осуществляется на Казахстанской фондовой бирже по рыночным ставкам.

ВОПРОС. Каков механизм принятия инвестиционных решений? Насколько при их принятии инвестиционный управляющий руководствуется задачей сохранения и приумножения пенсионных накоплений?

ОТВЕТ. Национальный Банк РК совместно с Правительством РК ежегодно готовит предложения по направлениям инвестирования пенсионных активов ЕНПФ. Данные предложения выносятся на рассмотрение и одобрение Советом по управлению Национальным фондом РК. После одобрения направлений Национальный Банк РК, руководствуясь основными целями управления пенсионными активами по обеспечению сохранности пенсионных накоплений вкладчиков и получению инвестиционного дохода, определяет сроки и требуемую доходность инвестиций.

Дневная сессия: доллар незначительно ослаб

ВОПРОС. Насколько подобные инвестиции соответствуют инвестиционной декларации, в частности и интересам вкладчиков в целом?

ОТВЕТ. Инвестирование пенсионных активов ЕНПФ осуществляется в интересах вкладчиков в строгом соответствии с условиями и ограничениями, установленными Инвестиционной декларацией ЕНПФ, утвержденной Правлением Национального Банка.

При этом стратегия инвестирования пенсионных активов ЕНПФ направлена на получение реальной доходности в долгосрочной перспективе путем диверсификации портфеля пенсионных активов. Пенсионные активы ЕНПФ инвестируются в соответствии с перечнем финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов, утвержденным Правительством РК.

ВОПРОС. Какие еще эмитенты, ведомства, госпрограммы проявляют интерес к пенсионным активам?

ОТВЕТ. В 2017 году, помимо квазигосударственных организаций, также рассматривается возможность инвестирования пенсионных активов ЕНПФ на рыночных условиях в облигации международных финансовых организаций, такие как Европейский Банк Реконструкции и Развития, Азиатский Банк Развития и Международная финансовая корпорация.

Международные финансовые организации планируют привлечь средства ЕНПФ на финансирование проектов реального сектора экономики Казахстана. В этих целях ими будут выпущены облигации, номинированные в тенге. Ставка вознаграждения по данным облигациям может быть фиксированной (размер ставки определяется в зависимости от срока обращения и текущих рыночных условий) либо плавающей, зависящей от уровня инфляции в Казахстане. Облигации международных финансовых организаций, учитывая их кредитные рейтинги на уровне «ААА», относятся к высоконадежным финансовым инструментам.

Предполагается, что указанные облигации будут листингованы на Казахстанской фондовой бирже. Следовательно, в их приобретении сможет принять участие широкий круг инвесторов. При этом данные облигации в период их обращения могут быть реализованы держателями при условии наличия спроса.

Наряду с этим, в 2017 году планируется инвестировать пенсионные активы ЕНПФ в государственные ценные бумаги РК, а также приобрести иностранную валюту для диверсификации портфеля пенсионных активов.

Наличие валютной позиции позволяет расширить географию инвестирования пенсионных активов и спектр финансовых инструментов, приобретаемых за счет пенсионных активов, что, в свою очередь, приводит к улучшению качества инвестиционного портфеля и повышению его ликвидности, обеспечивая тем самым сохранность пенсионных накоплений.

ВОПРОС. Просим предоставить полную информацию по эффективности ранее сделанных инвестиций ПА в подобные проекты, в развитие инфраструктуры с позиции эффективности, доходности, управления рисками с момента создания ЕНПФ, то есть с 2014 года.

ОТВЕТ. Принцип обусловленности при инвестировании пенсионных активов ЕНПФ в финансовые инструменты для финансирования различных проектов экономики Казахстана внедрен с начала 2016 года.

В 2016 году инвестирование пенсионных активов ЕНПФ осуществлялось в обусловленные депозиты банков второго уровня для поддержки малого и среднего бизнеса, а также облигации квазигосударственных организаций для стимулирования важнейших секторов экономики Казахстана. Инвестирование по указанным направлениям осуществлялось в рамках рекомендаций Совета по управлению Национальным фондом РК, а также решений, принятых 10 февраля 2016 года на расширенном заседании Правительства РК с участием Президента РК.

Полученные средства банки второго уровня направляют на кредитование малого и среднего бизнеса в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020». Для осуществления мониторинга освоения и целевого использования банками инвестированных пенсионных активов привлечено АО «ФРП «Даму». В частности, АО «ФРП «Даму» осуществляет мониторинг освоения и целевого использования банками денег, условий предоставления банками займов предпринимателям, проверку соблюдения банками условий договоров банковского вклада, целевого использования предпринимателями займа, в том числе путем выезда его представителей в банки и на место реализации проектов.

Размещение в рамках программы финансирования малого и среднего бизнеса осуществлялось в виде банковских вкладов сроком на 3,5 года, из которых полгода предоставляется на освоение средств (банки должны в течение 6 месяцев выдать кредиты, в противном случае неосвоенные средства могут быть досрочно изъяты), три года на кредитование (срок выдаваемого кредита). Учитывая сложившуюся рыночную ситуацию, ставки вознаграждения для банков были установлены в диапазоне от 14% годовых до 16,5% годовых в зависимости от их кредитного рейтинга. В 2016 году пенсионные активы инвестированы в 15 банков второго уровня на сумму 112,8 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 15,5% годовых.

В целом, доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков, в 2014 году составила 6,31%, в 2015 году – 15,65% и в 2016 году – 7,95%.