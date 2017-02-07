НБ РК: в Казахстане сокращается отток капитала

За 2016 год дефицит текущего счета платежного баланса составил $8,2 млрд при положительном торговом балансе в размере $9,4 млрд. В 2015 году дефицит текущего счета составлял $5,5 млрд при профиците торгового баланса в $12,7 млрд, сообщает НБ РК.

В предварительной оценке платежного баланса Республики Казахстан за 2016 год и реальном обменном курсе тенге Нацбанка наблюдались такие тенденции как снижение объемов экспорта и импорта, значительный рост притока прямых иностранных инвестиций и сокращение объемов вывоза капитала. Положительной новостью стало сокращение объемов вывоза капитала. Между тем, 60% доходов, подлежащих к выплате иностранным инвесторам, остались в стране и были направлены на финансирование своих предприятий в Казахстане.

Увеличение отрицательного сальдо текущего счета стало следствием наращивания объемов инвестиций в нефтегазовые проекты, реализуемые с участием иностранных инвесторов, при сокращении экспортных доходов.

Экспорт товаров составил $37,2 млрд, что на 19,9% ниже показателя 2015 года. Несмотря на положительную динамику мировых цен во второй половине прошлого года, средняя стоимость нефти за 2016 год ($42,8 за баррель нефти сорта Brent) оставалась ниже показателя 2015 года ($50,8 за баррель нефти сорта Brent). Стоимость экспорта нефти и газового конденсата снизилась на 27,6% относительно 2015 года, при этом во второй половине года экспорт нефти и газового конденсата начал расти и в 4 квартале показал прирост на 7,0% относительно 4 квартала 2015 года.

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Импорт товаров составил $27,8 млрд ($33,8 млрд в 2015 году). Снижение этого показателя на 17,8% относительно 2015 года обеспечено в основном сокращением ввоза непродовольственных потребительских товаров и инвестиционных товаров.

Отрицательное сальдо инвестиционных доходов составило $11,3 млрд, увеличившись на 14,2% в основном за счет роста доходов иностранных прямых инвесторов.

Прямые иностранные инвестиции, главным образом, в совместные предприятия нефтегазовой отрасли, стали основным источником притока капитала в страну. В 3 квартале 2016 года зафиксирован рекордный показатель притока прямых иностранных инвестиций в размере $6,3 млрд, а, в целом, за 2016 год он составил $14,3 млрд, в 4 раза превышая показатель 2015 года.

Приток капитала в 2016 году также обеспечивался за счет привлечения Правительством займов от международных организаций и использования Национального Фонда. В целом, за 2016 год чистый приток капитала по финансовому счету (за исключением операций с резервными активами Национального Банка) оценен в $9,3 млрд (в 2015 году – $10 млрд).

Для 2016 года характерно значительное сокращение объемов вывоза капитала по неклассифицированным в статьях платежного баланса операциям. В 2016 году чистые ошибки и пропуски платежного баланса сложились с отрицательным значением в $1,7 млрд (минус $5,4 млрд в 2015 году).

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Резервные активы (без учета активов Национального Фонда РК) по состоянию на 31 декабря 2016 года составили $29,5 млрд ($27,9 млрд на конец 2015 года), обеспечивая финансирование около 9 месяцев казахстанского импорта товаров и услуг.

По итогам 2016 года тенге в реальном выражении укрепился на 6,1% (изменение индекса реального эффективного обменного курса к валютам 37 стран), а с начала 2014 года по декабрь 2016 года ослабление составило 21,0%. Ослабление тенге к российскому рублю за 2016 год в реальном выражении (скорректированное на изменение относительных цен) составило 8,3%, а с начала 2014 года реальное ослабление тенге составило 10,1%.