НБ РК выпустил памятные монеты посвященные 25-летию Национального Олимпийского комитета

Национальный Банк Республики Казахстан 31 января 2017 года выпускает в обращение памятные серебряные монеты «proof» качества, посвященные 25-летию Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан, номиналом 100 тенге.

На лицевой стороне (аверсе) монеты в нижней части изображены герб Республики Казахстан в обрамлении стилизованного изображения стадиона, надпись «Ag 925 31,1 g», обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу и число «2017», обозначающее год чеканки. В левой части расположена надпись «100 ТЕҢГЕ», обозначающая номинал монеты, в верхней части – логотип Национального Банка Республики Казахстан. По окружности – вдавленная надпись «ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІ» на государственном языке.

На оборотной стороне (реверсе) монеты изображены эмблема Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан и надпись «25 YEARS». Цветовое решение выполняется посредством технологии тампопечати.

Изображения и надписи на лицевой и оборотной сторонах монеты рельефные. По окружности проходит выступающий кант.

Утренняя сессия: тенге продолжает укрепляться

Боковая поверхность (гурт) рифленая.

Монета изготовлена из серебра 925 пробы, масса – 31,1 г, диаметр – 38,61 мм, качество изготовления – «proof», тираж – 1 тыс. штук.

Памятные монеты номинальной стоимостью 100 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

Дизайн монеты разработан в соответствии с Концепцией дизайна банкнот и монет национальной валюты – казахстанского тенге, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан № 1193 от 25 сентября 2003 года с использованием новой институционной эмблемы Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан.

Памятные серебряные монеты «proof» качества предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального Банка Республики Казахстан на государственном, русском и английском языках.