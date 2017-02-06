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НБ РК: За 2016 год наибольший доход принесли вложения в российский рубль

06.02.2017 19:23   981   0

Национальным Банком были проведены сравнительные расчеты по номинальной доходности различных финансовых инструментов для населения за 2016 год.

Были выбраны банковские депозиты физических лиц в разных видах валют – в тенге, в российских рублях (как в банках в Республике Казахстан, так и в банках в Российской Федерации), долларах США и евро, хранение наличных долларов, евро, российских рублей и наличных тенге, а также инвестирование в золото.

За период с января по декабрь 2016 года наибольший доход принесли вложения в российский рубль. При размещении денег на рублевые депозиты в российских и казахстанских банках доходность составила 28,6% и 19,4%, соответственно, с учетом курсового изменения. При хранении сбережений в наличных российских рублях за указанный период можно было бы за год получить доходность, равную 17,8%.

По итогам января 2017 года рост цен составил 7,9% ...
По итогам января товары и услуги выросли в цене на 7,9%  год-к-году. Для сравнения, январь 2016 показывал удорожание к январю 2015 года сразу на ...

Тенговый депозит принес доход, равный 14,6%.

Расходы на проведение ЧМ по футболу 2018 года в России выросли до 638 млрд руб.

Прочие виды сбережений не обеспечили положительный реальный доход, и доходность по ним сложилась ниже инфляции или даже отрицательной в номинальном выражении. Вложение в золото принесло доходность в 6,4% (цена на золото увеличилась на 8,5%, укрепление тенге к доллару США – 2%), депозиты в долларах США – 1,0%. Депозиты в евро показали убыток – 2,2%. При расчете доходности по депозитам в долларах США и евро учитывалась как ставка вознаграждения по соответствующим депозитам, так и доход от курсовой разницы.

Хранение как наличной иностранной валюты в евро и долларах, так и наличных тенге, оказалось наихудшим вариантом инвестирования. Так, хранение сбережений в наличных долларах принесло отрицательную доходность в размере 2%, в наличных евро – минус 5,1%, в наличных тенге, за счет инфляции, – минус 8,5%, соответственно.

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Нурсултан Назарбаев
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