НБРК выдал Цеснабанку разрешения на покупку доли БЦК

Национальный банк РК выдал разрешение Цеснабанку на значительное участие в уставном капитале АО «Банк ЦентрКредит». Соответствующая информация появилась на официальном интернет ресурсе НБРК 6 апреля 2017 года.

«Правлением Национального банка Республики Казахстан принято постановление № 57 от 27 марта 2017 «О выдаче АО «Цеснабанк» разрешения на значительное участие в уставном капитале АО «Банк ЦентрКредит», - сообщается на сайте финансового регулятора.

Также правление центрального банка принято постановление № 56 от 27 марта 2017 «О выдаче АО «Цеснабанк» согласия на приобретение статуса банковского холдинга АО «Банк ЦентрКредит».

Напомним, что Байсеитов Бахытбек Рымбекович, являющийся акционером АО "Банк ЦентрКредит", 15 марта 2017 года выкупил у International Finance Corporation принадлежащие ей простые акции банка в размере 10,0%.

В результате изменений, согласну реестру акционеров, предоставленного АО "Единый регистратор ценных бумаг", доля акционера Байсеитова Бахытбека Рымбековича составляет 44,5% от общего количетсва голосующих акций.