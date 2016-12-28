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Новогодние расходы: сколько денег казахстанцы готовы потратить на подарки?

28.12.2016 15:25   539   0 Автор: Анна Шатерникова

Накануне Нового года сервисы онлайн-кредитования озвучили результаты любопытных исследований, проведенных среди своих клиентов. Аналитики компаний MoneyMan.kz и сервиса «Робот  Займер», в частности, выяснили, какие подарки выберут пользователи сервисов онлайн-кредитования для своих близких, а также оценили, какую сумму они готовы потратить на предпраздничные хлопоты.

По результатам опроса MoneyMan.kz, в котором приняли участие свыше 50 тыс.  онлайн-заемщиков, 93,9% пользователей сервисов альтернативного кредитования активно готовятся к Новому году и собираются побаловать подарками своих родных и близких. Большинство респондентов, а именно 28,1% опрошенных, планируют подарить цифровую технику и электронику.

На втором месте по популярности в качестве новогоднего подарка оказались косметика и парфюмерия – их приобретут 19,3% участников опроса. Немногим меньше, 15,8% респондентов, планируют подарить шоколад и прочие сладости. Многие клиенты сервиса онлайн-кредитования сделали выбор в пользу сувенирной продукции: около 10,6% респондентов рассматривают в качестве подарка игрушки, свечи и прочие приятные безделушки.

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Почти 8,8% пользователей намерены подарить своим близким подарочные сертификаты. 6,3% респондентов планируют дарить предметы одежды: от шарфов до шуб. Книги лучшим подарком для своих близких считают 3,4% клиентов сервисов онлайн-кредитования. Остальные 5% опрошенных выберут другие виды подарков.

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Кроме того, аналитики подсчитали размер затрат на подготовку к новогодним праздникам. Клиенты указывали общую сумму, которую собираются потратить на оформление стола, декор и украшения, подарки, покупку фейерверков.

Бюджет до 25 тыс. тенге наметили 13,8% опрошенных. Около четверти клиентов, 22,6%, потратят на праздники до 50 тыс. тенге, примерно 25,5% респондентов запланировали выделить на новогодние праздники до 75 тыс. тенге. В сумму до 100 тыс. тенге хотят уложиться 11,7% клиентов, а в бюджет до 125 тыс. тенге – 6,3%. 14% опрошенных запланировали раскошелиться на еще более значительную сумму, и лишь 6,1% клиентов совсем не собираются тратить деньги на предновогодние хлопоты.

По данным «Робот Займер», примерно 70% клиентов, воспользовавшихся услугами данного сервиса онлайн-кредитования в конце декабря нынешнего года, брали займы на оплату дополнительных или неучтенных покупок перед новогодними праздниками. Гораздо реже в это время года казахстанцы занимают деньги в онлайне на более серьезные покупки, например на медикаменты или   оплату онлайн-услуг. В среднем 80% клиентов онлайн-сервиса накануне Нового года составляют постоянные заемщики, а 20% - те, кто прибегает к услугам компании впервые.

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В новогодние праздники  клиенты «Робота Займера» планируют потратить в среднем 45–50 тыс.  тенге, из которых 25–30 тыс.   – на покупку подарков и новогоднее оформление, а 20 тыс. тенге – на праздничный стол. Год назад, отмечают в компании, затраты на данную статью расходов были в среднем на 5% ниже. 

По словам генерального директора компании «Робот Займер» Индиры Кенесариной, портрет клиента, обращающегося за онлайн-кредитами в предновогодние дни, существенно не отличается от портрета среднестатистического заемщика. «Согласно результатам совместного исследования «Робот Займер» и Первого кредитного бюро, 53,6% онлайн-заемщиков составляют мужчины в возрасте 25–34 лет (37,6% от общего количества клиентов мужского пола) и 18–24 лет (27,1%). 64% таких заемщиков не состоят в официальном браке и имеют среднее специальное или высшее образование. Также следует отметить, что за онлайн-займами в новогоднюю ночь или предшествующий ей период обращаются преимущественно молодые люди, которым еще не исполнилось 25 лет, оказавшиеся в другом городе по работе или по учебе», -  рассказала Индира Кенесарина.   

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По ее словам, на подготовку к новогодним праздникам порядка 77% клиентов сервисов онлайн-кредитования тратят собственные средства и лишь 23% берут заем на данные цели. Это объясняется тем, что в конце года традиционно выплачиваются премии и бонусы, что позволяет более свободно расходовать деньги. «Наши исследования показали, что более 93% клиентов сервисов онлайн-кредитования следуют новогодним традициям: они делают праздничные подарки, наряжают елку и поздравляют близких, планируют потратить немалую часть своей зарплаты, чтобы создать праздничную атмосферу. То есть услугами сервисов онлайн-кредитования пользуются обычные люди, которые имеют постоянную работу и заработную плату», - констатировал директор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan.kz Андрей Игнатенко.

Эксперты отмечают два периода пика обращений за займами. Первый приходится на середину декабря, в это время за деньгами в долг обращаются в тех случаях, когда недостаточно денег на подарок или подготовку к празднику, и 6–7 января, когда собственные средства у большинства клиентов заканчиваются. Также можно отметить повышенный интерес к микрозаймам в конце января - начале февраля, поскольку из-за большого количества праздничных дней январская зарплата у многих меньше обычной.

 

 

 

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